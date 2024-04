Langenwetzendorf. Ausgerechnet am einstigen Kampftag der Werktätigen will man in Langenwetzendorf zeigen, wie erfolgreich Unternehmen der Region sind.

Das Langenwetzendorfer Unternehmen „Feutron“ wird am 1. Mai seine Türen öffnen und Neugierigen Einblick nicht nur in den schicken Anbau am Unternehmen geben, sondern auch zum Verweilen einladen. Dabei sollen die Besucher auch eine Idee erhalten, dass dieses kleine, spezialisierte Unternehmen, mit namhaften Kunden in aller Welt, ein echter „Hidden Champion“ im Landkreis Greiz ist. Firmenchef Jens Geißler, der die Firma mit seinem Sohn gemeinsam führt, hat das Unternehmen im Verbund mit weiteren Firmen im Landkreis Greiz aufgebaut.

Klimakammern-Fertigung kann am 1. Mai unter die Lupe genommen werden

Schon zu DDR-Zeiten entstanden am Firmenstandort Klimakammern für Forschung und Entwicklung. Darin werden Bauteile und Geräte getestet, wie diese sich unter bestimmten klimatischen Bedingungen verhalten. „Das ist unter anderem wichtig für Automobilzulieferer, deren Teile ja in vielen Teilen der Welt unterschiedlichsten Beanspruchungen unterliegen. Oder man denke nur an Kühlgeräte, die in ihrem Lebenszyklus in wärmeren Gegenden der Welt natürlich ganz andere Leistungen erbringen müssen, als im gemäßigten Mitteleuropa“, berichtete Geißler bei einem Besuch der OTZ in seiner Firma, zu dem er stolz verkündete, dass soeben ein Millionenauftrag für eine Firma in Mexiko ausgeliefert werde.

Einnahmen am „Tag der offenen Tür“ kommen der örtlichen Kita im Kreis Greiz zugute

Am 1. Mai kann man sich von der Produktion in diesem Hochtechnikbereich informieren, und zwar von 9 bis 14 Uhr. Es werden Betriebsführungen angeboten und die Kinder haben die Möglichkeit, sich auf der Hüpfburg auszutoben. Sicher hofft man mit der Aktion, neben der offiziellen Einweihung des gläsernen Anbaues, auch für Jobs am Stanort zu werben. Natürlich wird es auch eine kulinarische Verpflegung geben, deren komplette Einnahmen an die Langenwetzendorfer Kindertagesstätte „Zwergenland“ gehen.