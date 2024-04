Zeulenroda-Triebes. Nach einem Übergriff auf ein 14-jähriges Mädchen in Zeulenroda-Triebes konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter ermitteln.

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr kam es an der Bushaltestelle am Triebeser Netto-Markt zu einem Übergriff auf eine 14-Jährige. Laut Angaben der Polizei hatte ein 45-Jähriger die Jugendliche zunächst unsittlich berührt. Danach habe der Mann versucht, sie in einen haltenden Linienbus zu ziehen, was aber nicht gelang.

Der Täter konnte ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung wurde eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red