Landkreis Greiz. Ein 12-jähriger, der mit Steinen wirft, zerstörte Wahlbanner und Traktoren aufgeknackt: Das hat die Polizei am Wochenende gemeldet.

Stein fliegt Baby an den Kopf, statt an einen Baum

Ein Baby ist am Samstagnachmittag in Weida leicht am Kopf verletzt worden. Zu dieser Zeit hielt sich eine Gruppe Jugendlicher im Wald am „Liebstdorfer Eck“ in Weida auf. Beim Spielen versuchte ein 12-Jähriger mit einem Stein einen Baum zu treffen. Der Stein landete jedoch unbeabsichtigt im Kinderwagen eines vorbeikommenden Vaters und traf ein sechs Monate altes Baby im Gesicht. Das kleine Mädchen wurde durch den Stein leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Die Polizeiinspektion Greiz ermittelt nun in diesem Fall wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Wahlwerbung am Neustadtring in Greiz beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind am Neustadtring in Greiz mehrere Bauzaunbanner und Wahlplakate der Parteien CDU und IWA-Pro Region beschädigt worden. Die Polizei nahm vier Tatverdächtige noch vor Ort fest, sie wurden quasi direkt bei der Tat ertappt. Die jungen Greizer im Alter von 20 und 21 Jahren müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen politisch motivierter Sachbeschädigung verantworten und für den entstandenen Schaden aufkommen.

Unbekannte brechen Traktoren im Landkreis Greiz auf

Zwischen Freitagabend (26. April, 18.30 Uhr) und Samstag (27. April, 7.45 Uhr) haben unbekannte Täter zwei Traktoren der Marke Fendt auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Niederpöllnitz, in der Pappelallee 7 in Seelingstädt geknackt. Die Türen der Fahrzeuge wurden aufgebrochen. Aus den Arbeitsmaschinen wurden Displays und elektronische Anbauteile entwendet. Die Beute hat nach Polizeiangaben einen Wert von etwa 16.000 Euro. Die Polizeiinspektion in Greiz ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Sachdienliche Hinweise zu diesem Diebstahl werden unter der Telefonnummer 03661 / 6210 entgegengenommen.

