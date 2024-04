Zum Start in die Saison hatte der Förderverein Oberes Schloss am Sonntag eingeladen. Hunderte Besucher folgten und durchstreiften das altehrwürdige Areal. Bei Dachdeckermeister Jürgen Brückner lud mit Schieferhandwerk zum Mitmachen ein. Der achtjährige Jeremia Zander aus Greiz probierte sich am Schieferschneiden. © Funkemedien Thüringen | Ingo Eckardt