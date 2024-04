Greiz. Am frühen Nachmittag des 30. Aprils kommt es bei Moschwitz zu einem Unfall. Das ist passiert.

Glück im Unglück hatten am frühen Nachmittag des Dienstags, 30. April, kurz nach 13 Uhr die Fahrer eines Passat und eines VW-Busses, die in einen Unfall in der Nähe von Moschwitz bei Greiz verwickelt waren. Sie wurden zwar in Krankenhaus für weitere Untersuchungen gebracht, blieben aber nach ersten Angaben der Polizei vor Ort unverletzt.

Was war passiert? Nach ersten Angaben war der Passat aus Richtung der Krellenhäuser/Caselwitz kommend auf der Straße unterwegs und wollte in Richtung Moschwitz abbiegen. Dabei missachtete er aber wohl den VW Bus, der laut Polizei Vorfahrt hatte. Sie stießen zusammen. An den Autos entstand ein hoher Schaden, sie wurden abgeschleppt. Die nicht dicht befahrene Straße wurde für kurze Zeit gesperrt.

Die Feuerwehr Greiz war mit acht Einsatzkräften vor Ort und unterstützte die Polizisten.