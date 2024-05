Greiz/Zeulenroda-Triebes. Eine Flohmarkt-Premiere in Neumühle und mehr: die Meldungen und Ankündigungen für Greiz, Zeulenroda-Triebes und die umliegende Region.

Die Nachrichten und Ankündigungen aus dem südlichen Landkreis Greiz für den 2. Mai.

Gründerzeit-Perlen werden in Greiz vorgestellt

Ausgewählte Beispiele der Perlen der Gründerzeit stehen im Fokus einer Führung der Tourist-Information am Samstag, 4. Mai. Vorgestellt werden ausgewählten Villen sowie Wohn- und Geschäftshäuser und deren Geschichte. Los geht es um 14 Uhr an der Tourist-Information im Unteren Schloss. Tickets gibt es dort im Vorverkauf.

Jazzwerk startet heute in Greiz

Das Jazzwerk Greiz startet am heutigen Donnerstag, dem 2. Mai, in seine 25. Jubiläumsauflage in der Stadtkirche St. Marien. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Greizer Orgel-Woche und dem Stadtkantor Ralf Stiller statt. Ab 19 Uhr will er an der Orgel gemeinsam mit Maxine Troglauer (Bassposaune) musizieren.

Für Maxine Troglauer, freischaffende Musikerin in Berlin, sind Klassik, Jazz und zeitgenössische Musik keine penibel abzutrennende Bereiche. Vielmehr verschmilzt sie in ihrer Musik zu organisch miteinander verbundenen Resonanzräumen, schreiben die Organisatoren. Es ist ihr ein persönliches Anliegen die Bassposaune von ihrem „Schattendasein“ als Nischen-Instrument zu befreien. Doch auch die noch frisch renovierte Kreutzbach-Jehmlich-Orgel kann als absoluter Höhepunkt gelten. Die zwei Musiker lassen die Zuhörenden an einer außergewöhnlichen Begegnung zweier Instrumente teilhaben, die sonst eher getrennte Wege gehen. Das Projekt ist als einmalige Veranstaltung konzipiert. Das Jazzwerk wird organisiert vom Greizer Theaterherbst und findet vom 2. bis 5. Mai statt. Gefördert und finanziert wird es durch die Thüringer Kulturstiftung, die Sparkasse Gera-Greiz und die GEWA music GmbH.

Flohmarkt-Premiere in Neumühle

Am Sonnabend, 4. Mai, findet am ehemaligen Sägewerk in Neumühle der erste Trödelmarkt statt. Alle Interessierten sind von 13 bis 17 Uhr eingeladen.

Trödelmarkt in Greiz

Der nächste Trödelmarkt im Greizer Papiermühlenweg (ehemaliges Greika-Werk II/1) findet am Samstag, 4. Mai, zwischen 8 und 14 Uhr statt. Händler können sich unter der Telefonnummer 0159/063 86 412 melden.

Wanderung auf 100-jährigen Spuren in Ziegenrück

Eine Tour über alte und neue Wanderwege bei Ziegenrück mit Wissenswertem zu Natur und Geschichte gibt es am Samstag, 4. Mai. Auf wechselnden Touren zwischen vier und zehn Kilometer Länge geht es ab 10 Uhr in die Umgebung. Getroffen wird sich am Vereinshaus im Plothental 1. Anmeldung: 0173/36 26 366 oder wandern.zck@gmail.com

Gottesdienst in Langenwetzendorf

Den falschen Ort für den Gottesdienst am 5. Mai in der Gemeinde Langenwetzendorf hat die Kirchgemeinde vermeldet und bittet um Entschuldigung. Er findet ab 9 Uhr in Langenwetzendorf statt.

Coschütz lädt zum Sport- und Dorffest

Das Sport- und Dorffest in Coschütz will zwischen dem 2. und 5. Mai wieder mit vielen Höhepunkten aufwarten. Start ist am Donnerstag, 2. Mai, 18 Uhr mit einem Preisskat im Kulturhaus. Danach stehen Turniere für die jüngsten und ältesten Fußballer, weitere Punktspiele sowie Tischtennis und Volleyball auf dem Plan. Am Samstagvormittag feiert der Coschützer Kriebelsteinlauf Premiere. Außerdem gibt es Festzelt mit Musik und mehr. Als Höhepunkt steht am Samstagabend ein Auftritt der Prinzenberger an. Außerdem wartet ein Familiennachmittag auf die Gäste.