Greiz. Kinder in Greiz können sich über neue Spielgeräte auf einem Spielplatz in Greiz freuen. Es ist nicht das einzige in den vergangenen Jahren.

Der kleine Hendrik Geier war mächtig stolz darauf, dass er zur Übergabe der neuen Tischtennisplatte auf dem Spielplatz in Greiz-Untergrochlitz das symbolische Band durchschneiden durfte, das von den Mitarbeitern des Bauhofes Carsten Limmer und Andrè Beer gehalten wurde.

Feder-Wippe und Tischtennisplatte: 4000 Euro für zwei neue Spielgeräte in Greiz

„Die beiden Männer haben diese Tischtennisplatte, die als Ersatzmaßnahme von der Stadt finanziert wurde, fest im Boden verankert und das Umfeld entsprechend hergerichtet. Auch eine Feder-Wippe wurde für die Jüngsten angeschafft. Für beide Spielgeräte haben wir insgesamt 4000 Euro ausgegeben“, sagte der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos, derzeit Bürgermeisterkandidat für die CDU/Gemeinsam für Greiz) anlässlich der Einweihung der Tischtennisplatte und der Feder-Wippe.

Weitere Nachrichten aus der Region

„Wir freuen uns sehr darüber, dass diese Investition auf unserem Untergrochlitzer Spielplatz getätigt wurde und er damit noch attraktiver wird“, sagte die Ortsteilbürgermeisterin Berit Dübler (parteilos). „Wir haben seit einiger Zeit einen vermehrten Zuzug junger Familien mit Kindern in unserem Greizer Ortsteil zu verzeichnen. Der Spielplatz wird von den Kindern sehr gut angenommen“, freute sich Hendriks Mutter Franziska Geier abschließend.

Durch die sogenannte Spielplatz-Initiative hat die Stadt nach eigenen Angaben seit 2018 etwa 134.000 Euro für die Spielplätze der Stadt investiert. Darunter fallen beispielsweise das neue Spielschiff und die Mini-Pipe in der Elsteraue, ein Spielschiff für den Kindergarten Kunterbunt in Irchwitz oder der Kletterwürfel auf dem Pohlitzer Spielplatz. Erst vor Kurzem gab für rund 20.000 Euro eine neue Spiel-Eisenbahn für die Kinder in Greiz-Pohlitz.