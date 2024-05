Greiz/Zeulenroda-Triebes. Moped mit 80 Kilometern pro Stunde unterwegs und mehr Meldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region

Moped bei Greiz mit 80 Kilometern in der Stunde bergauf unterwegs

Viel zu schnell, aber ohne Licht war laut Polizei ein Mopedfahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag, 3./4. Mai, zwischen Friesen und Greiz unterwegs. Gemeldet wurde der Vorfall der Polizeiinspektion Greiz gegen 22 Uhr, um Unfälle mit dem unbeleuchteten Moped zu vermeiden, hätten sogar mehrere Fahrzeuge Vollbremsungen einleiten müssen.

In Greiz konnte der Mopedfahrer schließlich in der Naumann-Straße gestoppt werden. Es war laut Polizei so technisch manipuliert, dass es mit zwei Personen besetzt und bergauf dennoch 80 Kilometer in der Stunde erreichte. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 15-jährige Fahrer keinen Führerschein hatte. Ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet. Das Moped wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Zwei Gedenkveranstaltungen in Greiz und Zeulenroda-Triebes

Anlässlich der Befreiung vom Nationalsozialismus vor 79 Jahren gibt es in Greiz und Zeulenroda-Triebes zwei Gedenkveranstaltungen am Mittwoch, 8. Mai. In Zeulenroda-Triebes lädt der Ortsverein der Linken zum Gedenken ab 10 Uhr auf den Rosa-Luxemburg-Platz ein. In Greiz organisieren der Greizer Kreisverband der Freidenker und die Greizer Linken eine Kranzniederlegung ab 14 Uhr auf dem Alten Friedhof.

Weitere Nachrichten aus der Region

Greizer wandern in Bad Elster

Die Mitglieder des Greizer Wandervereins und der Freien Greizer Wandergruppe treffen sich am Mittwoch, dem 8. Mai, um 8 Uhr am Parkplatz des Penny-Markts in Greiz. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften zum Bahnhof Bad Elster, wo eine rund elf Kilometer-Wanderung in und um Bad Elster beginnt. Gegen 18.30 Uhr will man wieder in Greiz sein.

Himmelfahrt in Bernsgrün

Der Feuerwehrverein Bernsgrün lädt alle Gäste zu Himmelfahrt am 9. Mai, ab 10 Uhr, in den kleinen Ort ein. Gefeiert wird vor dem Feuerwehr- und Vereinshaus. Zwischen 11.30 und 13 Uhr wollen die Bernsgrüner Schalmeien für Musik sorgen. Für die Kinder gibt es Spiel und Spaß an der großen Traktor-Hüpfburg. Für Gäste mit Rädern, Kutschen und Traktoren ist ausreichend Platz vorhanden. Und die Veranstalter versprechen auch bei Regenwetter, dass alle Gäste im Trockenen sitzen werden.

Alte Sachen in Greiz reparieren lassen

„Reparieren statt wegwerfen“: Unter diesem Motto steht auch die nächste „Reparierbar“ im 10arium in der Naumannstraße. Am Dienstag, 7. Mai, ab 17 Uhr kann man wieder (fast) alles reparieren lassen, ob Fahrräder, Lichterbögen oder andere Elektrokleingeräte. Alles, was selbst mitgebracht werden kann, habe eine gute Chance, repariert zu werden. Nur Handys und Computertechnik sind zu diesem Termin nicht möglich. Fragen und Absprachen bitte an info@10arium.de.

Konzert in der Kulturgarage in Greiz

Zum Konzert mit der Punk-Band „Strom & Wasser“ um Sänger und Bassist Heintz Ratz wird am Mittwoch, 8. Mai, ab 20 Uhr in die Kulturgarage des Vereins Alte Papierfabrik Greiz in der Mylauer Straße eingeladen. „Diese fröhlich-wilde, absolut respektlose Band ist längst mehr als ein Geheimtipp für jeden, der abseits des Mainstreams sucht“, versprechen die Organisatoren. Heinz Ratz zeige seit vielen Jahren, dass Musik nicht nur kommentierende Funktion haben muss, sondern ein deutliches Mittel zur gesellschaftlichen Einmischung sein kann, egal ob für Wohnungslose, Artenschutz, Geflüchtete oder aktuell für gefährdete selbstverwaltete Jugendzentren und bedrohte Soziokultur.

Benefizkonzert für Orgel in Greiz-Reinsdorf

Eine Benefizkonzert mit heiterer Barockmusik im Frühling gibt es am Sonntag, 12. Mai, ab 17 Uhr in der Kirche in Reinsdorf. Das Collegium musicum unter Leitung von Artashes Stamboltsyan will Werke von bekannten englischen und deutschen Komponisten zu Gehör bringen. Der Eintritt ist frei, gesammelt werden Spenden für die Orgelsanierung.

Neues Fahrzeug für die Wehr in Weißendorf

Gleich nach dem Aufstellen des 18,5 Meter hohen Maibaums gab es für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Weißendorf bei Zeulenroda-Triebes noch einen großen Grund zur Freude, wie sie nun berichten.

Gemeinsam mit den Weißendorfern, Mitgliedern von benachbarten Wehren oder Partnerwehr aus Weisendorf bei Erlangen oder auch der Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) übergab Bürgermeisterin Elvira Michel ein neues Feuerwehrauto vom TSF-W, das steht für Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Weißendorf bei Zeulenroda-Triebes mit ihrem neuen Fahrzeug. © Sören Begemann | Sören Begemann

Mit diesem Auto, der Ausrüstung und vor allem dem 1000-Liter-Löschwassertank sei die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr auch auf die nächsten Jahre gesichert, freute sich auch der Wehrleiter Sören Begemann.

Er verwies aber auch auf die größere Verantwortung und die vielen Freizeitstunden, die nun benötigt werden, um den routinierten Umgang mit dem Auto zu lernen. Das sei nur dank der Familien möglich, die oft auf ihren Ehemann und Vater verzichten mussten und müssen.