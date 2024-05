Landkreis Greiz. Bei Berga kommt es zu einem schweren Unfall und weitere Meldungen der Polizei aus dem Landkreis Greiz.

Die Polizeimitteilungen für den Landkreis Greiz für Montag, 6. Mai.

Zwei Menschen bei Unfall bei Berga schwer verletzt

Laut Mitteilung der Polizei kam es am Montag, 6. Mai, auf der Bundesstraße 175 bei Berga – an der Kreuzung mit Abzweig nach Markersdorf – zu einem schweren Unfall, bei dem beide Fahrer (eine 24-Jährige und ein 51-Jähriger) schwer verletzt wurden und ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Da die Polizei noch ermittelt, sind die ersten Informationen noch spärlich. Die Polizei teilt lediglich mit, dass sich der Unfall zwischen einem Opel und einem Skoda gegen 6.45 Uhr ereignet habe, der Hergang ist noch unklar. Bis 9 Uhr kam es auf der Bundesstraße zu Behinderungen.

Zwei Autofahrer in Mohlsdorf und Weida betrunken am Steuer

Gleich zwei Autofahrer mit Alkohol im Blut meldet die Polizei am Montag. Zuerst habe man am Sonntagabend, 5. Mai, gegen 20.45 Uhr in der Greizer Straße in Mohlsdorf einen 53-jährigen Opfelfahrer kontrolliert, bei dem Atemalkoholtest einen Wert von mehr als einem Promille ergab. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und es drohen 500 Euro Geldbuße sowie ein Monat Fahrverbot.

Weitere Nachrichten aus der Region

„Nicht schlecht“ hätten die Beamten der Greizer Polizei am Sonntag, gegen 22.40 Uhr, gestaunt, als sie auf der Bundesstraße 92 bei Hohenölsen eine 54-Jährige mit ihrem Auto sahen, die nach Polizeiangaben „auffällig“ fuhr. Sie sei mit mehr als 1,2 Promille alkoholisiert gewesen. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Diesel-Diebe auf Baustellen bei Wünschendorf und Harth-Pöllnitz unterwegs

Von gleich zwei Baustellen im Landkreis Greiz wurde in den vergangenen Tagen Diesel aus Fahrzeugen gestohlen, in einem Fall sogar ein ganzer Lkw-Tank.

Zuerst geriet eine Baustelle zwischen Wünschendorf und Letzendorf ins Visier von Unbekannten. Mitarbeiter bemerkten dort am Montagmorgen, 6. Mai, dass dort aus einem Bagger 100 Liter Diesel gestohlen wurden. Die Polizei ermittelt nun.

Noch dreister gingen Unbekannte auf einer Baustelle zwischen Köckritz und Mildenfurth auf der Landesstraße 2230 vor. Dort entwendeten die Diebe irgendwann zwischen Samstag, 4. Mai, 18.45 Uhr und Sonntag. 5. Mai, 8.30 Uhr nicht nur Diesel aus dem Tank eines Traktors, sondern demontierten und stahlen gleich einen kompletten Lkw-Tank. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Die Beamten ermitteln.

Für beide Fälle werden Zeugen gesucht, die sich unter der Telefonnummer: 03661/62 10 melden können.

Kindergarten in Greiz mit Grafitti beschmiert

Unbekannte Täter beschmierten laut Polizei zwischen Freitagabend, 3. Mai, gegen 20 Uhr und Samstagnachmittag, 4. Mai, gegen 16.30 Uhr die Fenster und Türen des Kindergartens in der Juri-Gagarin-Straße in Greiz mit Graffiti. Durch das Auftragen mehrerer unleserlicher Schriftzüge entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 03661/62 10 (Bezugsnummer: 0115233/2024) Zeugen.