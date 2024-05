Greiz/Zeulenroda-Triebes. Der Stadtrat in Zeulenroda steht vor einer schweren Entscheidung und andere Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und die Region.

Das sind die Meldungen für Greiz/Zeulenroda-Triebes und die Region:

Antrag auf Insolvenz der Stadtwerke Zeulenroda steht beim Stadtrat auf der Tagesordnung

Es wird ernst: Bei der nächsten Stadtratssitzung in Zeulenroda-Triebes, die für Mittwoch, 8. Mai, geplant ist, steht auch ein Beschlussantrag für die Insolvenz der Stadtwerke Zeulenroda auf der Tagesordnung. Ab 18 Uhr soll im Rathaussaal zunächst über den 400.000-Euro-Zuschuss debattiert werden, den die Stadtwerke brauchen, um liquide zu bleiben. Sollte dieser nicht zustande kommen, steht bereits als nächster Tagesordnungspunkt der Antrag auf Insolvenz der Stadtwerke an.

Film in Greiz nimmt die Herausforderungen in der Pflege in den Fokus

„Wer sind die Menschen, die sich Tag und Nacht im Gesundheits- und Pflegesystem Deutschlands darum kümmern, dass wir gut versorgt werden, gesunden oder in Würde sterben können?“: Diese Frage will der Film „Who cares? Wen kümmert´s, dass wir uns kümmern?“ beantworten, der am Montag, 13. Mai, im UT99 in Greiz gezeigt wird. Der Film porträtiert Ärztinnen, Hebammen und Pflegerinnen in ihrem täglichen Bemühen, Menschen von ihrer Geburt bis zum Tod so zu betreuen, dass Menschlichkeit, Nähe und Wärme trotz harter finanzieller Vorgaben und Taktungen, die das System einfordert, nicht gänzlich untergehen. Die allermeisten dieser „Kümmerer“ gehen laut Filmbeschreibung dabei weit über ihre eigenen Belastungsgrenzen und sind einem System verpflichtet, in dem essenzielle Pflege- und Behandlungsfaktoren wie Zeit und Würde seit Längerem Kategorien wie Kostendeckung, Fallpauschalen und Auslastung unterworfen sind. Ab 19 Uhr geht es los. Im Anschluss an die Filmvorstellung können die Gäste mit Yvonne Borsutzki (Leiterin AWO-Seniorenpflegeheim „Gleichbergblick“), Heike Taubert (Thüringer Finanzministerin von der SPD) und Stephan Witthöft (Regisseur des Films, Salve Media) ins Gespräch kommen. Der Eintritt ist frei.

Disco auf dem Kulturhof Zickra

Am 10. Mai ab 20 Uhr soll die Tanzfläche im Kulturhof Zickra im Glanz vergangener Jahrzehnte erstrahlen, wenn dorthin zur Disco eingeladen wird. Laut der Organisatoren steht eine „unvergessliche Zeitreise durch die goldene Ära der Musik“ an. Musik der 1960er- bis 1990er-Jahre soll gespielt werden – von den Beatles über Disco bis zum Eurodance. Tickets können per Mail über info@kulturhof-zickra.de oder telefonisch über die Nummern 036623/21 36 9 und 0171/52 23 791 reserviert werden.

Großes Traktorentreffen in Dörtendorf am 19. Mai

Am Sonntag, 19. Mai, findet wieder das Dörtendorfer Traktoren und Landmaschinentreffen des Lanz-Bulldog-Hofes auf dem Gelände von Frank Pohl in Dörtendorf statt. Auch in diesem Jahr wurde wieder viel verbessert, der Platz für die schmucken Oldtimer nochmals vergrößert, nachdem die Teilnehmerzahl 2023 laut der Organisatoren die Erwartungen erneut übertroffen hatte. Neben sehenswerter Technik und allerlei Dieselgesprächen gibt es auch wieder Vorführungen an historischen Maschinen wie der mobilen Dreschmaschine. Auch ein neues, buntes Showprogramm soll die Gäste erwarten. Ab 9 Uhr werden die Türen geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Christian Haase mit seiner „Sternezählentour“ macht Halt in der Braunichswalder Kirche

Der bekannte Liedermacher Christian Haase macht mit seiner „Sternezählentour“ auch in der Region Station, und zwar am Freitag, 10. Mai, ab 20 Uhr. Unter dem Motto „Hof 19 unterwegs“ findet das Konzert in der Kirche in Braunichswalde statt. Bei seinen Shows präsentiert der Musiker Lieder aus allen Alben und dem Repertoire der Seilschaft. „Mit seiner markanten Stimme und virtuoser Instrumentenbegleitung klingt er zuweilen wie eine ganze Band“, schreiben die Organisatoren. Christian Haase sei eine sprudelnde Quelle von Optimismus, die daran erinnere, dass es immer Hoffnung gibt, egal wie dunkel die Nacht zu sein scheint. Eine Kartenreservierung ist unter der Telefonnummer 0152/08 93 93 59 möglich.