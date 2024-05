Greiz. Lessingschule Greiz: Schüler tauchen in die Welt der gesunden Ernährung ein und lernen, wie Lebensmittelverschwendung bekämpft werden kann.

In der Kochschule, ein Projekt der Mobil-Krankenkasse, lernen Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Klasse der Lessingschule in Greiz unter der Anleitung von Ernährungswissenschaftlern gesunde Lebensmittel kennen und erfahren, was eine ausgewogene Ernährung ausmacht. Beim gemeinsamen Kochen haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, das neu erworbene Wissen in die Praxis umzusetzen.

Schüler der Lessingschule bereiten einen Gemüseeintopf mit Basilikum zu. © Lessingschule Greiz | Ina Neubert

Ariane Lieckfeldt, verantwortlich für das Projekt Kochschule bei der Mobil-Krankenkasse, betont die bedeutende Rolle des familiären Umfelds bei der Entwicklung eines gesunden Essverhaltens. „Die Essgewohnheiten in jungen Jahren entscheiden darüber, wie wir uns im Verlauf des Lebens als Erwachsene weiter ernähren. Nicht in allen Familien sind die Voraussetzungen für einen gesunden Lebensstil gegeben. Daher ist es uns ein Anliegen, mit dem Schulprojekt das Thema Ernährung im Alltag von Kindern und Jugendlichen zu integrieren und durch Wissensvermittlung positiv zu beeinflussen“, sagt sie.

Die Schüler der Lessingschule waren am Projekttag mit großem Eifer und Spaß dabei. Es wurde Teig geknetet und ausgerollt für einen Flammkuchen, Basilikum gezupft für einen Gemüseeintopf und ein Porridge mit Früchten für eine gesunde Frühstücksmahlzeit zubereitet.

Greizer Schüler lernen: Statt Buletten kommen Haferbratlinge auf den Teller

Statt Buletten kamen Haferbratlinge auf den Teller. Vom Apfel bis zur Zwiebel drehte sich alles um Obst und Gemüse. Wie wird es angebaut? Wie viel Obst und Gemüse soll man essen? Und warum ist das eigentlich so gesund? All diese Fragen beantwortete die Ernährungswissenschaftlerin.

Einmal kräftig rühren bitte, heißt es für Schüler der Greizer Lessingschule am Projekttag „Kochschule“. Ein Porridge für ein gesundes Frühstück wird gekocht. © Lessingschule Greiz | Ina Neubert

Lehrerin Ina Neubert würde gern viel öfter und regelmäßiger mit ihren Schülern über gesunde Ernährung sprechen. „Das ist dringend notwendig, wenn ich sehe, was die Schüler als Mahlzeit mitbringen“, sagt sie. Cola und Energy-Drinks seien an der Tagesordnung. „Die meisten haben nichts Vernünftiges zu essen mit. Und die älteren Schüler nehmen auch nur noch vereinzelt an der Schulspeisung teil.“

Greizer Lehrerin wünscht sich regelmäßige Ernährungskurse für Schüler und Eltern

Die Schüler hätten sehr viel Spaß am gemeinsamen Schnippeln und Kochen gehabt. „Aber Theorie und Praxis klaffen weit auseinander. Wenn wir nachhaltig etwas verändern wollten an der Ernährung der Schüler, müssten wir auch die Eltern mit zu den Kursen holen. Personell können wir ein regelmäßiges Angebot einfach nicht stemmen. Das ist schade“, findet Ina Neubert.

Dennoch sieht sie die Kochschule als einen wertvollen Tag für ihre Schüler. „Dann haben sie schon mal etwas von gesunder Ernährung gehört. Sie können die Rezepte mit nach Hause nehmen und vielleicht probiert der ein oder andere auch mal eines zu Hause aus“, hofft die Lehrerin.