Greiz. Von einer Baumpflanzaktion am Greizer Club 2000, über einen Informationsstand eines Landratskandidaten und einen Unfall bis hin zu einer Führung zu Himmelfahrt.

Baum gepflanzt am Jugendhaus Club 2000 in Greiz

Die Junge Union Greiz setzt ihr Engagement für die Umwelt fort, indem sie einen Obstbaum beim Jugendhaus „Club2000“ pflanzt. Mit diesem Schritt unterstreicht die Jugendorganisation ihr Bekenntnis zur Nachhaltigkeit und Umweltschutz, wie sie sagt.

Florian Mewes, Vorsitzender der Jungen Union Greiz, betonte die Bedeutung solcher Aktionen: „Wir möchten nicht nur reden, sondern auch handeln. Die Baumpflanzaktion ist ein konkreter Beitrag zum Umweltschutz.“

Emmilie Vöhler, Stellvertreterin der Jungen Union Greiz, fügte hinzu: „Es ist großartig zu sehen, wie viele Menschen sich an solchen Aktionen beteiligen. Gemeinsam können wir viel bewirken und unsere Umwelt für kommende Generationen erhalten.“ Die Baumpflanzaktion der Jungen Union Greiz findet bereits zum zweiten Mal statt und soll auch in Zukunft fortgesetzt werden. Denn Umweltschutz und Artenschutz werden immer wichtiger.

Stadtführung Greiz – fürstlich vogtländisch – zur Himmelfahrt

Der etwa eineinhalbstündige Rundgang am Donnerstag, 13.30 Uhr, führt durch die historische Altstadt der ehemaligen Residenzstadt Greiz. Die Teilnehmer können erfahren, wie das Haus „Reuß Aelterer Linie“ die Geschichte nachhaltig geprägt hat und die wichtigsten Bauwerke kennenlernen. Es wird flaniert wie einst Fürst Heinrich XXII. und Fürstin Ida entlang der Stadtkirche St. Marien, vorbei an der Alten Wache zum Greizer Schlossgarten. Beachtenswerte Architekturdekors des Jugendstil- Ensembles sowie weitere Greizer Besonderheiten werden dabei ihren Weg kreuzen. Infos und Anmeldung unter www.greiz.de oder tourismus@greiz.de. Die Teilnahmetickets sind im Vorverkauf oder bis maximal 15 Minuten vor Beginn der Führung, in der Tourist-Information Greiz im Unteren Schloss, erhältlich.

Himmelfahrtsgottesdienst im Pfarrgarten Naitschau im Kreis Greiz

Am 9. Mai, um 10 Uhr, laden die Gemeinden im Umland ganz herzlich zum Himmelfahrtsgottesdienst in den Pfarrgarten nach Naitschau ein. Die Bläserchöre werden den Gottesdienst musikalisch begleiten und alle sind danach noch zu einem Beisammensein mit Getränken und Suppen eingeladen. Pastorin Beate Stutter, Kantor Uwe Großer und Pfarrer Michel Debus werden den Gottesdienst leiten. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche statt.

Unfall bei Weida im Kreis Greiz mit zwei Verletzten

Im Bereich der L1083, am Abzweig nach Kleindraxdorf, kollidierten im Einmündungsbereich, am Montag, gegen 15.25 Uhr, zwei Fahrzeuge. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die Straße voll gesperrt. Der Fahrzeugführer des Citroën sowie ein 30-jähriger VW-Fahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Zum Unfallhergang ermittelt die Greizer Polizei.

Ines Hommann ist in Leubnitz mit einem „Rosenprogramm mit Musik“ zu Gast

Ein Konzert der besonderen Art erwartet die Besucher am 11. Mai, 19 Uhr, im Weißen Saal des Leubnitzer Schlosses.

Rosen erblühen, duften, stechen, betören, welken. Sie sind das Symbol der Liebe und finden wie wohl keine andere Blume in Literatur und Musik Niederschlag. Die üppige Präsenz macht sich Ines Hommann zunutze – für ihr literarisch-musikalisches Programm. Die ausgebildete Sprecherin, Moderatorin und Sängerin tritt unter anderem in Schlössern, Museen und bei Musikfesttagen auf und nimmt Auftritte in verschiedenen Bundesländern wahr. Karten sind zum Vorverkaufspreis von 13 Euro und an der Abendkasse für 15 Euro erhältlich.

Informationsstand zum direkten Kontakt mit dem Landratskandidaten Ulli Schäfer für den Landkreis Greiz

An einem Informationsstand kann man mit dem Landratskandidaten für den Landkreis Greiz Ulli Schäfer (CDU) ins Gespräch kommen. Er steht für Gespräche gern zur Verfügung und wird dabei seine konkreten Ziele und Ideen vorstellen. An diesen Orten kann man Ulli Schäfer treffen: Am Freitag, dem 10. Mai ab 9 Uhr in Greiz, am Röhrenbrunnen, am Montag, dem 13. Mai ab 11 Uhr in Bad Köstritz, Passage am Park, Bahnhofstraße 1, am Dienstag, dem 14. Mai ab 10 Uhr in Zeulenroda-Triebes, am Stadtbrunnen mit dem CDU-Bürgermeisterkandidaten von Zeulenroda-Triebes Markus Hofmann.