Greiz/Zeulenroda-Triebes. Ein Voice of Germany-Sieger kommt zum Konzert und andere Ankündigungen und Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

Die Polizeimeldungen, Ankündigungen und Nachrichten aus dem Landkreis Greiz und der Region für Freitag, 24. Mai.

Mann sorgt in Stelzendorf für großen Polizeieinsatz

Ein 39 Jahre alter Mann sorgte laut Polizei am Mittwochnachmittag, 22. Mai, in Stelzendorf für einen Polizei- und Rettungseinsatz. Offenbar befand sich der Herr im psychischen Ausnahmezustand und schrie lautstark umher und schien völlig verwirrt zu sein, schreibt die Polizei. Zudem habe er sich mehrfach widerrechtlich auf einem Privatgrundstück aufgehalten. Im Verlauf des Einsatzes habe der Mann zudem versucht, die anwesenden Polizeibeamten mit einer Holzlatte anzugreifen. Der Angriff konnte abgewehrt und der Mann in Gewahrsam genommen werden. Zum Glück wurde niemand verletzt. Letzten Endes kam er in die Obhut medizinischer Fachkräfte.

Leichte Verletzungen nach Unfall in Greiz

Am Mittwoch, 22. Mai, gegen 6.40 Uhr ereignete sich laut Polizei in der Reichenbacher Straße am Abzweig Schönfelder Straße in Greiz ein Verkehrsunfall. Eine 59-jährige PKW-Fahrerin, welche aus Richtung Reichenbach kam und in die Schönfelder Straße abbiegen wollte, wurde leicht verletzt, als ihr eine hinter ihr fahrende 63-Jährige auf das Heck ihres Pkw auffuhr. Die 59-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Wahlplakate an Greizer Bundesstraße zerstört

Insgesamt 17 Wahlplakate beschädigten Unbekannte am 21./22. Mai. Die Polizei ermittelt deswegen nach eigenen Angaben nun. Die Plakate waren an der Bundesstraße 92/94, Bereich Weißer Stein/Abzweig Kurtschau bis Ortszentrum Kurtschau sowie entlang der Äußeren Zeulenrodaer Straße aufgehängt. Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03661/62 10 (Bezugsnummer 0131269/2024).

The Voice of Germany-Sieger kommt auf den Kulturhof Zickra

Andreas Kümmert, der Blues-, Soul- und Rocksänger, der 2013 die dritte Staffel von The Voice of Germany gewann, kommt am Samstag, 25. Mai, auf den Kulturhof Zickra. Ab 20 Uhr will er laut der Organisatoren eine energiegeladene Show mit einem Querschnitt aus dem kompletten Song-Repertoire, gespickt mit der ein oder anderen Interpretation bekannter Hits spielen. Karten gibt es für 25 Euro im Vorverkauf unter der Telefonnummer 0171/522 37 91 oder für 30 Euro an der Abendkasse.

Theaterstück für Kinder in Reichenbach ist auf der Suche nach dem Glück

Wie sind wir Menschen zu dem geworden, was wir heute sind, und warum? Wie fing alles an, und hätte alles auch ganz anders kommen können? Wieso glauben die Menschen an Götter, an Geld, an Menschenrechte? Wieso lesen wir Bücher, warum gründen wir Staaten und weshalb kaufen wir so viel ein?

Diese Fragen will ein Theaterstück für Kinder beantworten, das passenderweise am Kindertag, 1. Juni, im Neuberinhaus Reichenbach aufgeführt wird und für Kinder ab sechs Jahren geeignet ist. Es ist inspiriert von Yuval Noah Hararis „Eine kurze Geschichte der Menschheit“. Die Dresdner Performer und Puppenspieler Sabine Köhler und Heiki Ikkola starten gemeinsam mit dem Musiker Frieder Zimmermann eine kleine kulturelle Auseinandersetzung und rasen mit dem staunenden Publikum spielend durch die Geschichte der Menschheit: Geschichten, Puppen, Objekte, Musik, Licht, Rummel – eine Zeitreise für alle Glückssuchenden.

Tickets sind in der Kulturinformation auf dem Markt dienstags bis donnerstags sowie freitags im Neuberinhaus erhältlich.

„Hot Club d´ Allemagne“ im Konventgebäude Plauen

Am Samstag, dem 25. Mai, um 19.30 Uhr, laden die Mitglieder des Fördervereins Komturhof Plauen zu einer Symbiose aus Handwerk und Herzblut. Dieses Ensemble swingt, jazzt und zaubert. Die Leipziger Band spielt die Musik von Django Reinhardt und Stéphane Grappelli und trifft den authentischen Sound des Swing. Samstag, 19.30 Uhr im Konventgebäude Komturhof Plauen.