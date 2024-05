Greiz. Erst kurz wenig vor Mitternacht steht das vorläufige Ergebnis fest: Es wird eine Stichwahl um das Landratsamt am 9. Juni geben.

Es dauerte bis kurz vor 23 Uhr, bis die 170 Stimmbezirke für die Landratswahl im Landkreis Greiz ausgezählt waren. Am Ende war klar, dass am 9. Juni erneut gewählt wird: Ulli Schäfer (CDU) und Kerstin Müller (AfD) ziehen in die Stichwahl ein.

Ulli Schäfer kam am Ende auf 39,7 Prozent, Kerstin Müller auf 29,1 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgten Alexander Zill (parteiloser Einzelbewerber) mit 12,9 Prozent, Jens Geißler (IWA-Pro Region) mit 9,9 Prozent und Holger Steiniger (Linke) mit 8,4 Prozent.

Kerstin Müller (AfD) zieht ebenfalls in die Stichwahl ein. © AfD Greiz | Torsten Röder

Laut Statistischem Landesamt Thüringen gaben 54.771 Wähler ihre Stimmen ab, wahlberechtigt waren 80.976. Das ergibt eine Wahlbeteiligung von 67,7 Prozent. 961 ungültige Stimmen gab es.