Berga hat mehr Aufmerksamkeit verdient

Die Aufstellung der Ersatztafel am Sagenpfad in Berga ist eine schöne Geschichte. Nicht nur, weil sie einmal so gar nichts mit der Corona-Pandemie zu tun hat, die sonst fast alle Themen zu berühren scheint. Sie steht auch stellvertretend für einige engagierte Bergaer, die ihre Freizeit opfern allein aus dem Grund, ihre Heimatstadt schöner zu machen und voranbringen zu wollen.

Überhaupt finde ich das Vorhaben toll, die Elsterstadt, ihre Geschichte, ihre Traditionen und ihre schönen Seiten noch stärker als bisher in den Mittelpunkt zu stellen. Eine Informationstafel wie die entlang des Sagenpfades mag nichts Weltbewegendes sein. Aber sie sorgt für Aufmerksamkeit und die hat die Elsterstadt mit ihrer Umgebung wahrlich verdient. Allein der Elsterperlenweg ist schon ein Alleinstellungsmerkmal und für mich der schönste Wanderweg der Region. Viel Glück wünsche ich den Mitgliedern der Interessengemeinschaft Kultur für Berga auch bei ihrem größten Vorhaben, das derzeit allerdings nicht mehr als eine Vision ist. Gerne wollen sie sich auch dem Schloss in Berga annehmen, von dem leider nur noch Ruinen übrig sind. Sollten sie wirklich einen Weg finden, um es vielleicht zu erhalten oder sogar nutzbar zu machen, wäre das ein fantastischer Schritt.