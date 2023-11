Blaulicht Live-Update: Bombenfund in Plauen: Evakuierung wird vorbereitet

Plauen In Plauen wurde am Vormittag ein Gegenstand gefunden, die sich als Fliegerbombe herausstellt. Die Evakuierung wird derzeit vorbereitet.

In Plauen wurde am Donnerstag, 30. November, ein verdächtiger Gegenstand gefunden, der sich nun als Bombe herausgestellt hat.

13.35 Uhr: Bombenfund bestätigt sich, Evakuierung wird vorbereitet

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist laut Plauener Stadtverwaltung an der Fundstelle eingetroffen und bestätigt den Bombenfund. Es handelt sich um eine 75 Kilogramm schwere Fliegerbombe mit Aufschlagzünder. Der Radius für die Evakuierung beträgt 500 Meter. Die Evakuierung wird derzeit vorbereitet. Sobald es neue Informationen gibt, werde informiert. Auch der Weihnachtsmarkt in Plauen wird evakuiert, das Seniorenheim und die Intensivpflege am Schulberg derzeit aber nicht.

13.10 Uhr: Straßenbahn darf weiterfahren

Die Plauener Stadtverwaltung informiert, dass die Straßenbahn aus Richtung Neundorf im Gebiet um die Verdachtsfläche vorerst weiterfährt. Mehr Informationen gibt es am Bürgertelefon unter der Nummer 03741/29 123 45

12.49 Uhr: Bei Bauarbeiten gefunden, Kampfmittelbeseitigungsdienst ist auf dem Weg

Wie die Stadt Plauen am Freitagmittag, 30. November, informiert, wurde am Vormittag bei Bauarbeiten auf einem Grundstück der Plauener Dörffelstraße in der Nähe vom Löwelplatz ein verdächtiger Gegenstand entdeckt.

Bei ihm könnte es sich um eine Bombe handeln, wie die Stadtverwaltung informiert. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde umgehend informiert und sei aktuell auf dem Weg von Dresden nach Plauen.

Bis der Kampfmittelbeseitigungsdienst eintrifft, hat die Polizei den Bereich in einem 200-Meter-Radius abgesperrt. Aktuell müsse man noch niemanden evakuieren. Es werde geprüft, ob die Straßenbahn weiterhin fahren darf.

Den aktuellen Stand erhält man auf der Internetseite: www.plauen.de/Verwaltung-und-Stadtrat/Presse-und-Mitteilungen/Bombenverdacht-in-Plauen/