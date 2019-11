Der ehemalige Greizer Bowlingtreff Strike wird versteigert. Die von der Sächsischen Grundstücksauktionen betreute Auktion findet am 27. November in Dresden statt.

Auf der Bowlingbahn waren im Frühjahr diesen Jahres die letzten Pins gefallen. Die langjährigen Pächter Birgit und Frank Hofmann wollten sich fortan in Tirol einer neuen beruflichen Herausforderung stellen, hieß es. Seitdem ist die Bowlingbahn in der Werdauer Straße 5 geschlossen, auch wenn die Beschilderung auf dem Parkplatz und über den Eingang noch an das Strike erinnern.

Zuvor war die Bowlingbahn ein beliebter Treffpunkt in der ehemaligen Residenzstadt und unter anderem seit 2005 Austragungsort der Vogtländischen Bowling-Hausliga.

Trotz Interessenten ist der Erfolg der Auktion ungewiss

Der Eigentümer der Anlage habe sich nach der Beendigung des Pachtverhältnisses entschlossen, die Anlage zu veräußern, sagt Pia Köhler von der Sächsischen Grundstücksauktionen AG. Das Mindestgebot für die Anlage mit einer Fläche von 410 Quadratmetern, vier Bahnen, einem Gastraum mit 50 Plätzen, kleiner Küche und Sanitärbereich liegt bei 49.000 Euro.

Im Exposé heißt es zudem, dass „eine Wartung der Anlage zur Aufnahme des Spielbetriebs notwendig“ sei. „Etwa 13.000 bis 15.000 Euro müssen in die technische Erneuerung der Bahn investiert werden“, sagt Pia Köhler. Zuletzt ist die Anlage laut Katalog im Jahr 2010 renoviert worden.

Ob sich bei der Auktion ein Käufer findet, darauf will sich Köhler noch nicht festlegen. „Gerade Immobilien mit Gastronomie sind immer etwas schwieriger. Von daher lässt sich nur spekulieren, ob es klappt. Wir werden es am 27. November sehen“, sagt sie.

Auch zwei Wohnungen nebenan sind im Angebot

Gleichwohl hätte es schon Interessenbekundungen für die Bowlingbahn gegeben. Ein neuer Betreiber würde eine Marktlücke in Greiz schließen: Seitdem das Strike geschlossen ist, gibt es keinen Anlaufpunkt für Bowlingspieler in der Kreisstadt mehr. Birgit und Frank Hofmann hatten nach ihrem Abschied gehofft, dass sich diese Lücke schnell schließt. „Sollte ein neuer Betreiber für das Strike gefunden werden, gebt diesem bitte die Chance, euch von seinen Fähigkeiten und seinem Konzept zu überzeugen“, sagten die beiden damals.

Der einstige Bowlingtreff ist indes nicht das einzige Objekt in dem Sport- und Freizeitzentrum, das unter den Hammer kommt. Auch eine Vier-Zimmer-Wohnung mit 130 Quadratmetern Wohnfläche sowie eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 115 Quadratmetern Wohnfläche werden versteigert. Beide Wohnungen befinden sich über der Spielhalle. Ihnen wird im Katalog ein „solider Zustand mit weiterem Renovierungsbedarf“ bescheinigt.

Beide Wohnungen, die auch dem Eigentümer der Bowlingbahn gehören, werden ebenfalls am 27. November in Dresden versteigert. Das Mindestgebot für die bezugsfreie Vier-Zimmer-Wohnung liegt bei 25.000 Euro, für die vermietete Drei-Zimmer-Wohnung bei 19.000 Euro.