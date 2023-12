Das ist los zwischen Weihnachten und Silvester in Greiz und Umgebung

Greiz/Zeulenroda-Triebes Stollen, Gänsebraten und Co., dazu jede Menge Familie: So viel Heimeligkeit weckt Lust auf etwas Abwechslung. Unsere Veranstaltungstipps.

Ausstellungen im städtischen Museum Zeulenroda-Triebes

Zeulenroda: Gleich mit zwei interessanten Ausstellungen lockt das städtische Museum in Zeulenroda-Triebes, Aumaische Straße, die weihnachtlich gestimmten Gäste an. Zum einen kann man die Weihnachtsausstellung besuchen, die in diesem Jahr ein Stück DDR-Nostalgie bereithält. Unter dem Titel „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht“ kann man Kinderkrippenwagen, Spielzimmer mit Erzieherinnen und Holzspielzeug der Hersteller Fröbel und Hussa, Puppentheater und Plattenspieler mit Platten zur Musikerziehung aus dem DDR-Kindergarten entdecken.

Eine Sonderschau zu 140 Jahren Bahnlinie Mehltheuer-Zeulenroda-Weida läuft ebenfalls und ist sicher gerade für Eisenbahn-Enthusiasten ein Knaller. Geöffnet ist die Doppel-Ausstellung außer an Heiligabend, Silvester und Neujahr durchgehend jeweils Mittwoch und Freitag von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr sowie Samstag und an den Weihnachtsfeiertagen von 13 bis 17 Uhr.

Von Klassentreffen bis Silvesterkonzert wird einiges geboten in Greiz

Greiz: Zum „Klassentreffen 23“ lädt man am Samstag, 23. Dezember, ab 19 Uhr in die Alte Papierfabrik ein. Dort treffen sich traditionell zu Weihnachten dagebliebene und weggezogene (und zum Fest heimgekehrte) Greizer. Begonnen hat diese gemütliche Runde einst im „Schlosscafé Lebensart“.

„Wir warten auf den Weihnachtsmann“ heißt es an Heiligabend in der Vogtlandhalle. Damit die Zeit bis zur Bescherung nicht zu lang wird, können sich Familien und Kinder von „Hexe Kaukau“ und dem Marionettentheater Dombrowsky unterhalten lassen. Los geht es um 14 Uhr.

Ebenfalls in der Vogtlandhalle feiert man am zweiten Weihnachtsfeiertag „Weihnachten mit unseren Stars“,

präsentiert von Maximilian Arland. Ab 16 Uhr sind hier Schlagerstars und -sternchen zu erleben. Dabei sind unter anderem Peter Orloff, Hein Simons (vormals Heintje) und Francine Jordi.

Der Filmclub „Casino“ Greiz und das Kino „UT 99“ laden zu einem besonderen Film am Mittwoch, dem 27. Dezember, um 14.30 Uhr und um 20 Uhr, ein. Zu genießen ist der Streifen „Die einfachen Dinge“ von Frankreichs Star-Regisseur ‎Éric Besnard („Birnenkuchen mit Lavendel“, „À la carte“). Ein feinsinniger Film über einen naturverbundenen Einsiedler und einen städtischen Workaholic, die aufeinander treffen und eine besondere Freundschaft entwickeln.

Die Vogtland-Philharmonie spielt drei Silvesterkonzerte in der Vogtlandhalle am Tag vor dem Jahreswechsel. Foto: Christian Freund

Die Silvesterkonzerte der Vogtland-Philharmonie Greiz-Reichenbach sind in diesem Jahr 13.30 Uhr, 17 Uhr und 20.30 Uhr zu erleben. Dabei präsentiert der Klangkörper in der Vogtlandhalle beschwingte Melodien aus Oper, Operette und Musical – wie gewohnt gewürzt mit lustigen, nachdenklichen und manchmal auch frivolen Geschichten.

In der Marienkirche heißt es ab 22.30 Uhr am Silvestertag „Mit Musik bis 5 vor 12“. Kantor Ralf Stiller musiziert mit Mitgliedern der Jungen Hofkapelle Greiz bis kurz vor Mitternacht. Danach können sich die Besucher das festliche Feuerwerk über der Stadt anschauen und somit knallig ins neue Jahr starten.

Gera: „Schwanensee“ mit dem „Klassik Konzert“-Ensemble aus Dresden kann man im Geraer Kultur- und Kongresszentrum genießen. Das Ballett in drei Akten beginnt am Mittwoch, 27. Dezember, um 19 Uhr. Romantischer Zauber und graziöse Eleganz werden durch das präzise Corps de ballet versprochen.

Blick über die Landesgrenze: Zirkus, Bläserweihnacht und Tanz unterm Tannenbaum

Kauschwitz: „Menschen, Tiere, weihnachtliche Sensationen“ heißt es im Weihnachtscircus der Familie Weisheit wieder im großen Zirkuszelt auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums „Plauen Park“. Täglich außer an Heiligabend gibt es mindestens eine Show, immer um 15 Uhr. Am 23. und 26. Dezember sowie am 30. Dezember sind jeweils Vorstellungen um 15 und 19 Uhr geplant. Am 31. Dezember wird die Vorstellung eine besondere Silvester-Gala sein. Am Neujahrstag haben in der 15-Uhr-Vorstellung alle Vatis in Begleitung eines zahlenden Kindes freien Eintritt. Familientag mit vergünstigtem Eintritt ist am 25. Dezember.

Dompteur Hasan aus Ägypten ist beim diesjährigen Weihnachtscircus mit seiner Zebra- und Kamelshow zu erleben. Foto: Fam. Weisheit / Plauener Weihnachtscircus

Plauen: Den traditionellen „Weihnachtstanz unterm Tannenbaum“ gibt es an Heiligabend im Malzhaus ab 22 Uhr zu erleben. Zum Tanz bitten „Glückliche Tanzgesellschaft & Praktikant Curechen“, und man setzt zum musikalischen Rundumschlag an. Das musikalische Gemisch erstreckt sich vom guten alten Northern Soul über Manchesterrave und Pop bis hin zu den Achtzigern mit ihren Wave- und Synthieklängen.

Reichenbach: Die 15. Blechbläserweihnacht kann man am Mittwoch, 27. Dezember, ab 16 Uhr in der Peter-Paul-Kirche erleben. Das Sächsische Blechbläser Consort lädt ein. Besinnliche weihnachtliche Musik zwischen den Feiertagen erklingt und man kann sich von der Vielfalt der Blechbläsermusik für eine gute Stunde verzaubern lassen.

Zwickau: „Die Paldauer“ sind zu Gast im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ Zwickau. „Weihnachten wie im Märchen 2023“ heißt die Show, die am 28. Dezember, 19 Uhr, zu bestaunen ist. Dem Ensemble sagt man auch „Europas beste Weihnachtsshow“ nach, die modern, stilvoll und professionell daherkommt.