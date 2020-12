Den Kulturweg der Vögte in Buchform entdecken

„Ich wüsste nicht, dass es einmal schon so etwas gegeben hätte.“ Die Freude über das frisch erschienene Buch „Der Kulturweg der Vögte – Entdeckungsreisen durch das Vogtland der Vormoderne“ ist Ulrich Jugel anzuhören und anzusehen. Das Werk ist wahrscheinlich einmalig: Nicht nur, dass es das gesamte Vogtland über alle Grenzen hinweg umfasst – von Bayern, über Thüringen und Sachsen bis hin zu Tschechien – es ist auch das Resultat der Zusammenarbeit verschiedenster Partner aus den verschiedenen Städten und Gemeinden. Noch dazu ist es in drei verschiedenen Sprachen erschienen.

Die Osterburg in Weida, die im Buch auch gewürdigt wird. Foto: Manja Reinhardt / Tourismusverband Vogtland

Jugel war es, der vor knapp vier Jahren die grundlegende Idee zum Kulturweg hatte und sie als Mitarbeiter beim Lead-Partner Futurum Vogtland stetig vorantrieb, auch wenn er sofort betont, dass viele Partner und helfende Hände vonnöten gewesen seien, um die Kulturweg-Mammutaufgabe zu stemmen und zum Ziel zu bringen.

Das rund 500 Seiten starke Buch, dass jeweils in einer Ausgabe in Deutsch, in Englisch und in Tschechisch erschienen ist, ist in zwei Teile gegliedert. Der erste nähert sich dem Kulturweg quasi geografisch und beschreibt die Sehenswürdigkeiten anhand von Routen – etwa die von Greiz nach Gera. Der zweite Teil ist thematisch geordnet, behandelt etwa die Spuren des Deutschen Ordens in der Region, die Klöster der Bettelorden oder auch die Frauen der Vögte.

Geschrieben wurde das Buch von Christoph Fasbender, der als Professor für deutsche Sprach- und Literaturgeschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit an der TU Chemnitz arbeitet und dem Kulturweg-Projekt schon seit vielen Jahren treu ist. Er habe seine ganz eigene Sichtweise eingebracht, freut sich Jugel, und habe durch seine Expertise viel Unbekanntes hervorholen können: „Oder wussten Sie, dass der Hofnarr von Friedrich dem Weisen, auch einmal der Osterburg in Weida einen Besuch abgestattet hat?“, fragt er mit einem Lachen.

Das Buch ist zudem quasi der Abschluss des Kulturwegs der Vögte, denn das Projekt läuft zum 31. Dezember aus, auch wenn man derzeit schon an weiteren Ideen arbeitet. Ein paar Flyer, Broschüren und Schilder sollen außerdem noch in den kommenden Wochen gedruckt, verteilt und aufgestellt werden.

Realisiert wurden in den vergangenen Jahren aber längst nicht nur Druckwerke. Der hintere Zuweg zum Oberen Schloss in Greiz oder das Informationszentrum auf der Burg Seeberg waren nur zwei von mehreren Investitionen, die über Förderung der Europäischen Union zustande kommen konnten.

Blick in die Räume des Oberen Schlosses in Greiz. Foto: Tino Peisker / Tourismusverband Vogtland

Das wichtigste für Jugel, was das Projekt hervorgebracht habe, seien wahrscheinlich die vielen Kontakte und Verbindungen, die durch es entstanden sind. Städte zu Städten, Vereine zu Vereinen, ein Bürgermeister zum anderen und dies nicht nur über die Grenzen von Bundesländern, sondern auch über die zu Tschechien hinweg, sagt Jugel. Dabei ginge es ihm nicht nur um das Thema des Kulturweges, vielfach hätten sich die Teilnehmer auch über andere Dinge ausgetauscht, die zu den aktuellen Problemen in ihrer Region gehörten, und von den Erfahrungen des Anderen profitiert.

Deswegen sei es sein größter Wunsch, dass dies auch weiterhin gepflegt werde, selbst wenn es mit diesem oder einem ähnlichen Projekt nicht weitergehen sollte. Sonst sei zu befürchten, dass die Sache einschlafe. Dann wäre auch die geleistete Arbeit umsonst.

Das Buch, das im Schnell & Steiner-Verlag erschienen ist, kann für 20 Euro in jedem Buchhandel zur Abholung bestellt werden, im Bücherwurm in Greiz soll es auch vorrätig sein. Auch über das Internet kann das Werk bezogen werden.

Meine Meinung

Was ist der Kulturweg der Vögte?

Der Kulturweg der Vögte verbindet circa 150 Sehenswürdigkeiten im Vogtland in Tschechien, Bayern, Sachsen und Thüringen. Mit ihm soll nicht nur auf gemeinsame Geschichte und Traditionen verwiesen werden, mit dem Kulturweg will man auch stärker auf die Bedeutung der Vögte für die Region aufmerksam machen. Es ist ein imaginärer Weg, kein realer, die Strecken können also per Auto, Fahrrad oder zu Fuß auf unterschiedlichen Routen erschlossen werden. Der Vogtlandtourismus hat aber eine Reihe von Touren entwickelt, die als Vorschlag genutzt werden können. Sie sind unter www.vogtland-tourismus.de zu finden. Viele weitere Informationen gibt es auch auf Deutsch und Tschechisch unter www.kulturweg-der-voegte.eu/de/