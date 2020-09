Corona-Pause wird von Greizer St. Michaelis Gemeinde konstruktiv genutzt

Matthias Tepper, Pastor der Gemeinde, an einem Baugerüst vor der St. Michaelis-Kirche.

Greiz. In der St. Michaelis Gemeinde in Greiz nutzt man die Zwangsauszeit für die Kirchmodernisierung und hofft, dass die Greizer bei einem Wettbewerb mithelfen.

Man habe die Corona-Pause, die auch zum Ausfall einiger geplanter Veranstaltungen führte, produktiv nutzen wollen, sagt Matthias Tepper, Pastor der selbstständigen evangelisch-lutherische Kirche, die in Greiz in der St. Michaelis-Kirche in der Nähe des neuen Friedhofes ansässig ist.