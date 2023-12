Die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region

Nach dem Weihnachtsmarkt in Zeulenroda (im Foto) stehen am Wochenende weitere an.

Greiz/Zeulenroda-Triebes Viele Weihnachtsmärkte stehen am Wochenende an: die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Umgebung

Ehrenämter, die einen kleinen Dank für ihre Arbeit bekommen, und viele Weihnachtsmärkte am Wochenende: die Nachrichten aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

Konzert in Greiz fällt wegen Erkrankung aus

Wie die Organisatoren vom Greizer „Thearter“-Verein am Mittwochnachmittag mitteilen, muss das traditionelle Weihnachtskonzert mit Lisa Schmidt im 10arium aufgrund einer Erkrankung ausfallen. Es war ursprünglich für Samstag geplant. Die gekauften Karten können dort zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden.

Einwohner in Auma-Weidatal für ihr Engagement ausgezeichnet

Edelgard Patzer aus Pfersdorf und Ilona Reimann aus Wiebelsdorf können sich freuen: Bei der Seniorenweihnachtsfeier der Ortschaften Wiebelsdorf, Wöhlsdorf und Pfersdorf wurden sie von der Ortschaftsbürgermeisterin Iris Seidel (CDU) und mit Unterstützung der Ehrenamtsstiftung für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt. Sie kümmern sich seit Jahren um die monatlichen Zusammenkünfte der Senioren oder auch um die Ausfahrten.

Das nächste Adventskalender-Türchen ist in Greiz geöffnet

Hinter dem aktuellen Türchen des Adventskalenders für den guten Zweck vom Lions-Club Greiz verbargen sich folgende Losnummern: 000600 (Gutschein Heimatmarkt Mohlsdorf), 000393 (Schwibbogen), 000396 (Gutschein für Brückenapotheke), 000134 (Überraschung).

Weihnachtsmarkt mit vielen Vereinen in Triebes

Vereine und Einwohner aus Triebes organisieren für Sonntag, 17. Dezember, von 14 bis 20 Uhr einen kleinen Weihnachtsmarkt, dessen Erlös später zwischen der Grundschule und dem Kindergarten im Ort aufgeteilt werden soll. Die Gäste können sich auf Aktionen des Ski-Vereins, des Schützenvereins, des Anglervereins, des Tennisclubs, des Winkelmannschen Hauses, der Off-Road-Wölfe und der Fanfarenfreunde freuen.

Advents- und Weihnachtskonzert in Naitschau zum 22. Mal

Am Sonntag, 17. Dezember, findet ab 17 Uhr in der geheizten Kirche in Naitschau das 22. Advents- und Weihnachtskonzert statt. Die Gäste erwartet ein großer Bogen durch die adventlichen und weihnachtlichen Klangfarben. Ausführende sind der Bläser- und der Posaunenchor, der Kirchenmusiker Uwe Großer, der auch die Leitung hat, und Blockflöten- und Gitarrenschüler aus der Kirchgemeinde. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Langenwolschendorfer laden zur Ausstellung und dem Weihnachtsmarkt ein

Auch in Langenwolschendorf werden am Wochenende ein Weihnachtsmarkt und die traditionelle Weihnachtsausstellung stattfinden. Die Ausstellung, die diesmal aus Bildern des Zeulenrodaer Jagd- und Tiermalers Friedrich Reimann besteht, wird am Samstag, 16. Dezember, um 17 Uhr im Kreuzgewölbe eröffnet. Die Bilder kommen aus dem Archiv von André Illgen und Langenwolschendorfern, die einem entsprechenden OTZ-Aufruf folgten. Zu sehen ist sie auch noch einmal am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Für die gleiche Zeit ist am Sonntag auch der Weihnachtsmarkt im Ort geplant, der von Vereinen und Einrichtungen des Ortes organisiert wird. Der Weihnachtsmann hat sich angekündigt und ein Schätzspiel für den guten Zweck soll es auch wieder geben.

Vorweihnachtliches Basteln im Museum Zeulenroda

Am Sonntag, 17. Dezember, von 14 bis 17 Uhr öffnet das Museum Zeulenroda seine Türen zum vorweihnachtlichen Basteln. Es gibt verschiedene Stationen wie Kerzenziehen oder Grußkartenstempeln und mehr. Auch der Weihnachtsmann will vorbeikommen. Außerdem steht eine Kindererlebnisführung an, bei der auch gewiefte Rate-Füchse auf ihre Kosten kommen sollen.

Weihnachtsmarkt in Auma

Mit Klängen der Schalmeien-Oldies aus Auma soll am Sonntag, 17. Dezember, um 14 Uhr der Weihnachtsmarkt auf dem Markt eröffnet werden. Es stehen unter anderem ein Weihnachtskonzert mit Schülern der Grundschule (ab 15.15 Uhr in der Liebfrauenkirche), die neue Ausstellung „Historische Jahreskalender aus zwei Jahrhunderten und 33 Jahre Fotokalender Auma“ in der Heimatstube, ein Besuch des Weihnachtsmannes (gegen 16 Uhr) und das Puppentheater Harlekin (ab 17 Uhr im Bürgerraum des ehemaligen Rathauses) auf dem Programm. Auch einen kleinen Bücherbasar, ein nostalgisches Dampf-Karussell und Musik von DJ Mr. B. soll es geben.

Mit Drogen im Blut auf dem E-Scooter durch Zeulenroda

Methamphetamin und Amphetamin fanden Polizisten bei einem Drogenvortest bei einem 46-jährigen E-Scooter-Fahrer im Rahmen einer Kontrolle am Dienstag, 12. Dezember, gegen 9.15 Uhr in der Weißendorfer Straße in Zeulenroda. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.