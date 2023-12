Die Meldungen für Greiz, Zeulenroda-Triebes und die Umgebung

Greiz/Zeulenroda-Triebes Eine Tour entlang der Greizer Märchenfenster und kurze Filme am kürzesten Tag des Jahres: die Nachrichten aus Greiz, Zeulenroda und Umgebung.

Entlang der Greizer Märchenfenster

Die Tourist-Information Greiz bietet am Dienstag, 19. Dezember, eine geführte Tour entlang der Greizer Märchenfenster an. „Jedes Fenster erzählt eine einzigartige Geschichte aus der faszinierenden Welt der Märchen oder von Sagen unserer eigenen Region. Tauchen Sie ein in die Magie und Mystik dieser Geschichten, die Jung und Alt gleichermaßen begeistern werden“, schreiben die Mitarbeiter dazu. Die Greizer Märchenfenster seien eine wunderbare Gelegenheit, die festliche Adventszeit zu genießen und gemeinsam in die Welt der Märchen und Sagen einzutauchen. Los geht es am Dienstag um 16 Uhr. Tickets im Vorverkauf gibt es in Tourist-Information im Unteren Schloss für fünf Euro (Erwachsene) und drei Euro (Kinder). Eine Teilnahme an dem Rundgang ist nur mit gültigem Ticket möglich.

Kurzfilmtage in Reichenbach

Der 21. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres. Diesem Tag wird in ganz Deutschland einem besonderen Filmformat gewidmet, denn es ist der Kurzfilmtag. Das Neuberinhaus in Reichenbach beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder und zeigt am 21. Dezember ab 19 Uhr eine Auswahl an preisgekrönten Kurzfilmen aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Sechs Kurzfilme, sechs verschiedene Welten: Am Hallenser Stadtrand, fernab des urbanen Zentrums, ist Wolfgang mit seinem Boot am Fluss gestrandet, um sich hier ein neues Zuhause aufzubauen; Elia spürt in Briefen und Erzählungen den Sehnsüchten und Schicksalen seiner Großeltern zwischen DDR-Militärdienst und dem Alltag zu Hause nach; im Erzgebirge der Nachwendezeit hat Lotta vom Kramladen ihrer Mutter die Nase voll. Der Kurzsüchtig e.V. stellt diese Auswahl der besten Kurzfilme Thüringen bereit, die in diesem Jahr beim 20. Mitteldeutschen Kurzsüchtig-Kurzfilmfestival in Leipzig ausgezeichnet wurden. Moderiert wird der Kurzfilmtag vom freiberuflichen Medienpädagoge, Filmpädagoge und Videoproduzent Kevin Meinel. Tickets sind in der Kulturinformation auf dem Markt in Reichenbach dienstags bis donnerstags sowie freitags im Neuberinhaus erhältlich.

Los-Feen aus dem Lions-Club Greiz ziehen nächste Gewinner

Die Los-Feen des Lions-Club Greiz waren auch am Wochenende fleißig und haben die nächsten Sieger für die Adventskalender-Aktion gezogen. Freuen können sich für den 17. und 18. Dezember folgende Losnummern: 001116 (30-Liter-Bierfass), 001173 (Überraschung), 000525 (Gutschein von Fleischerei Malz), 000096 (Gutschein Gartenbau Scholz Mohlsdorf), 000665 (Rewe-Präsentkorb), 001492 (Gutschein Fotoshooting), 001312 (Überraschung), 001322 (Restaurant Gutschein). Zudem informiert der Lions-Club, dass es bei den Losnummern für den 16. Dezember zu einem Übermittlungsfehler kam. Die richtigen lauten: 001220 (Rewe-Gutschein), 000708 (Gutschein für Brückenapotheke), 000514 (Gutschein für Hairlounge), 000449 (Überraschung).

Obdachloser schläft in der Volksbank Zeulenroda

Am Freitag und Samstag wurde der Polizei mehrfach eine auf dem Boden liegende männliche Person in der Volksbank Zeulenroda gemeldet. Die Anrufer beschwerten sich über seinen Geruch. Durch Einsatzkräfte der Polizei wurde der Obdachlose mehrfach aus dem Objekt verwiesen. Eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch werde geprüft. Eine ärztliche oder anderweitige Hilfe habe der Mann vehement abgelehnt.

61-Jährigen mit 1,01 Promille in Hohenleuben erwischt

Mit 1,01 Promille im Blut wurde am Freitag, 15. Dezember, gegen 17 Uhr ein 61-Jähriger in Hohenleuben am Steuer seines Skodas erwischt. Er muss nun laut Polizei mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Außerdem wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 54-Jähriger mit seinem Elektroroller auf der Bundesstraße zwischen Zeulenroda und Langenwolschendorf kontrolliert und ein Wert von 0,61 Promille festgestellt. Auch ihn erwarte nun ein Bußgeld.

Einbruch in die Kläranlage in Mohlsdorf

Unbekannte sind in die Kläranlage Mohlsdorf eingebrochen und haben dort einen Metallzaun beschädigt, einen Baucontainer aufgebrochen und Werkzeugtaschen sowie Benzin- und Dieselkanister gestohlen. Das geschah laut Polizei zwischen Donnerstagnachmittag, 14. Dezember gegen 16.30 Uhr, und Freitagmorgen, 15. Dezember gegen 7 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 03661/62 10 melden können.