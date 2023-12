Die Nachrichten aus Greiz, Zeulenroda und der Region

Greiz/Zeulenroda-Triebes und Umgebung Der nächste Stadtrat in Zeulenroda und das Friedenslicht kommt: die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

Die Meldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Umgebung:

Stadtrat in Zeulenroda soll nächste Woche erneut ran

Es bleiben stressige Tage für die Stadtratsmitglieder in Zeulenroda-Triebes. Für den Mittwoch, 20. Dezember, ist ab 18.30 Uhr im Rathaussaal die nächste Sondersitzung angekündigt. Bei ihr sollen nun die Themen behandelt werden, die aufgrund des abrupten Endes der jüngsten Stadtratssitzung nicht mehr auf die Tagesordnung kamen. So geht es im öffentlichen Teil unter anderem um einen Beschlussantrag zur Befreiung der Festsetzung des Bebauungsplanes „In der Kühbergsflur“ Triebes sowie den Jahresantrag für Städtebaufördermittel 2024. Auch stehen die Lieferung eines Geräteträgers, der Kauf eines Streuautomaten sowie Schneefluges sowie eine überplanmäßige Ausgabe für Investitionen im Rahmen des Digitalpakts für die städtischen Schulen und weiteres an.

Friedenslicht kommt in Hohenleuben an

Das Friedenslicht, das vor Monaten in Bethlehem in Palästina entzündet und um die Welt getragen, geflogen und gefahren wurde, erreicht am Freitag, dem 22. Dezember, auch Hohenleuben. Im Bibelsaal kann es ab 18 Uhr bei Musik zur Advents- und Weihnachtszeit abgeholt werden. Wer das Friedenslicht weitertragen möchte, sollte eine windgeschützte Kerze mitbringen.

Lebendiger Adventskalender in Zeulenroda

Innerhalb des lebendigen Adventskalenders in Zeulenroda-Triebes öffnet der Holzfachhandel in der Binsicht am Samstag, 16. Dezember, ab 16 Uhr seine Türen für einen Bastelnachmittag. Am Sonntag, 17. Dezember, freut man sich ab 14 Uhr im städtischen Museum Zeulenroda auf die Gäste. Ab 17 Uhr findet in der Dreieinigkeitskirche in Zeulenroda-Triebes die Uraufführung des Adventsspiels der elften Klassen des Friedrich Schiller Gymnasiums statt.

Nächstes Türchen des Greizer Adventskalenders geöffnet

Mit nur noch einer knappen Woche bis Weihnachten hat der Lions-Club Greiz nun das 16. Türchen seines Adventskalenders für den guten Zweck geöffnet: 000187 (Überraschung), 000694 (Büchergutschein), 000725 (Kajak-Gutschein), 000920 (Gutschein Männerladen „Outfit“).

Adventskonzert in Pausa

Zum Adventskonzert mit der vogtländischen Mundart-Gruppe „De Gockeschen“ und weihnachtlichen Gedichten und Geschichten wird am Sonntag, 17. Dezember, in den Pausaer Rathaussaal eingeladen. Los geht es um 15.30 Uhr, Kaffee und Kuchen gibt es schon ab 14 Uhr.

Einkaufsmarkt in Triebes ausgeraubt

Am Donnerstag, 14. Dezember, zwischen 14.30 und 15 Uhr betrat ein Unbekannter einen Einkaufsmarkt in der Hauptstraße in Triebes und gelangte unbemerkt in die Büroräume. Er stahl aus dem Tresor Bargeld und flüchtete. Mitarbeiter verfolgten ihn bis Dörtendorf, der laut Polizei komplett dunkel gekleidete Dieb blieb aber unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Greiz unter der Telefonnummer 03661/62 10 entgegen.

In ein Auto in Weida eingebrochen

Von Mittwoch, 13. Dezember, auf Donnerstag, 14. Dezember, brachen Unbekannte in ein Auto in Weida ein, das in der Straße der Frohen Zukunft geparkt war, ein. Dabei wurde die Scheibe der Beifahrertür zerstört und aus dem Handschuhfach die Zulassung gestohlen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen mittleren dreistelligen Wert. Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 03661/62 10.

20-Jähriger in Greiz trägt Butterfly-Messer bei sich

Bei einer Streife im Stadtzentrum von Greiz kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Greiz am Donnerstag, 14. Dezember, gegen 21.20 Uhr einen 20-Jährigen und fand bei ihm ein Butterflymesser, das die Beamten beschlagnahmten. Da das Butterflymesser als verbotener Gegenstand eingestuft ist, wird nunmehr gegen den jungen Mann wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.