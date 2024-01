Die wichtigsten Meldungen des Tages aus dem Landkreis Greiz

Greiz/Zeulenroda-Triebes Das Jahr nimmt langsam Fahrt auf und es gibt Neuigkeiten für Vogelfreunde und anderweitig interessierte Zeitgenossen.

Nabu ruft Menschen im Landkreis Greiz ab Freitag zur Vogelzählung auf

Der Erlenzeisig, die Amsel, der Feldsperling oder auch die Blaumeise: Die Wintervögel sind derzeit in der Natur unterwegs, während andere Singvögel längst im Süden die wärmeren Temperaturen genießen. Wie in jedem Jahr sind die Thüringer vom 5. bis 7. Januar zur „Stunde der Wintervögel“ aufgerufen, in der eine Vogelzählung stattfindet. Zum 14. Mal gilt es: Handy oder Stift zu zücken, um eine Stunde lang die „Piepmätze“ am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu beobachten, zu zählen und dem Naturschutzbund (Nabu) zu melden. Außer auf die oben genannten Vögel sollen Hobby-Ornithologen und Naturfreunde bei der Zählung vor allem auf Buchfink und Hausspatz, Grünfink und Buntspecht, Kleiber und Elster, Kohlmeisen und Rotkehlchen achten. Sie sind laut Nabu die häufigsten Singvögel des Winters und in ihrer Zahl interessant. Die gezählten Werte können die Vogelfans in einen Meldebogen eintragen, den der Verband auf seiner Internetseite zur Verfügung stellt.

Aumaer Kindergarten spendet über 500 Euro an Hospiz Mitteldeutschland

Mehr als 500 Euro – genauer gesagt 503,78 Euro – hat der Kindergarten „Sonnenschein“ in Auma zum Adventsmarkt im Dezember eingenommen und gespendet. Profitiert hat davon das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz. Die Spende stammt aus den Einnahmen aus dem Getränke- und Rosterverkauf sowie aus der Veräußerung von Bastelarbeiten der Kindergartenkinder.

Musical-Krippenspiel in Zeulenroda erlebt weitere Aufführung

Das Krippenspiel als Musical einzuüben, braucht viel Kraft und Geduld. Den Lohn der Mühe konnten viele am Heiligen Abend erleben. Aber nicht alle. Deswegen ist es in Zeulenroda eine schöne Tradition, die Aufführung im neuen Jahr zu wiederholen. Auch dieses Jahr ist dies der Fall – und zwar am kommenden Sonntag, dem 7. Januar, 16.30 Uhr in der Dreieinigkeitskirche.

„Über 40 Beteiligte spielen und singen – alles live. Dazu kommen Instrumentalisten und die Betreuung der entsprechenden Licht- und Audiotechnik durch die jugendlichen Akteure.

Habicht-Moped aus leerstehendem Haus im Landkreis Greiz geklaut

Wie die Polizei erst am Donnerstag vermeldete, brachen in der Nacht vom 22. zum 23. Dezember derzeit unbekannte Täter in ein leerstehendes Haus in der Hauptstraße in Langenwetzendorf ein und entwendeten dort ein Moped der Marke Simson Habicht. Dabei zerstörten der oder die Täter eine Fensterscheibe, entwendeten das Moped aus der Werkstatt des Gebäudes und beschädigten beim Verlassen des Grundstücks einen Gartenzaun. Nach Polizeiangaben laufen die Ermittlungen zu diesem Diebstahl.

Musical-Höhepunkt für den 13. Januar in Greiz angekündigt

Greiz darf sich auf einen Höhepunkt für die ganze Familie freuen: Am Samstag, 13. Januar, präsentiert das Theater Liberi die Aufführung „Die Schöne und das Biest - das Musical“. Um 15 Uhr startet die Veranstaltung in der Vogtlandhalle. Gefühlvolle Eigenkompositionen und temporeiche Choreografien versprechen ein unterhaltsames Live-Erlebnis für Kinder ab vier Jahren, Eltern und Großeltern. Tickets gibt es in der Vogtlandhalle und bei der Touristinfo in Greiz.

Buswartehäuschen Paitzdorf im Landkreis Greiz mit Hakenkreuzen beschmiert

Am 3. Januar wurde durch derzeit unbekannte Täter im Buswartehäuschen der Gemeinde Paitzdorf ein Hakenkreuz mittels Sprühfarbe aufgebracht, vermeldet die Landespolizei Gera. Die Schmiererei wurde nach Sicherung der Spuren zwischenzeitlich entfernt, und durch die Polizei wird wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ermittelt.

Hofer Symphoniker laden zu Neujahrkonzert nach Oberfranken ein

Das erste Konzert der Hofer Symphoniker in diesem Jahr steht am kommenden Samstag an. Wie das Ensemble mitteilt, kann man das Konzert ab 17 Uhr in der Freiheitshalle der Saalestadt erleben. „From Broadway with love“ heißt es, wenn die Hofer Symphoniker das Jahr 2024 mit ihrem Neujahrskonzert begrüßen. Die Sopranistin Kathrin Hanak und der Bariton Marian Müller präsentieren beliebte Songs von Größen des US-amerikanischen Showgeschäfts wie Stephen Sondheim, Cole Porter, Richard Rodgers und Frederick Loewe.