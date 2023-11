Die wichtigsten Meldungen für Greiz und Zeulenroda

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Besonderer Film im Greizer Kino und ein 90er-Jahre-Star in der Vogtlandhalle. Die wichtigsten Kurznachrichten aus dem Landkreis Greiz.

Kurznachrichten aus dem Landkreis Greiz:

Reifen eines Pkw beschädigt

Ein unbekannter Täter beschädigte die Reifen eines am Kirchplatz in Triebes abgestellten Pkw in der Nacht von Sonntag, 19. November, auf Montag, 20 November. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Greiz, Telefon 03661/6210, zu melden.

Besonderer Film im Greizer Kino

Gemeinsam mit der Greizer Sektion des Alpenvereins organisieren das Greizer Kino UT99 und der Filmclub Casino die nächste Vorführung in der Reihe „Der besondere Film“. Am Mittwoch, 29. November, wird der Streifen „Abenteuerland“ aus dem Jahr 2023 gezeigt. Er dreht sich um Christo Foerster, der von der Zugspitze bis nach Sylt reisen will, fast ausschließlich auf Flüssen, mit dem Stand-Up-Paddle-Brett oder zu Fuß. Zu sehen ist der Film um 14.30, 17 und 20 Uhr.

Konzert in der Alten Papierfabrik in Greiz

Unter dem Namen „ Der Rest“ treten am Freitag, 24. November, ehemalige Media Nox-Mitglieder in der Kulturgarage des Vereins Alte Papierfabrik in der Mylauer Straße in Greiz auf. Jörg „ PC“ Piesendel, Christoph Beer und Ulrich Blumenstein wollen sich dem musikalischem Erbe der verstorbenen Bandmitglieder Harald „ Schotte“ Seidel aus Greiz und Jens „ Fluff“ Wunderlich aus Plauen widmen. Los geht es um 20 Uhr. Tickets im Vorverkauf kosten zehn Euro (ermäßigt acht), an der Abendkasse je zwei Euro mehr.

Zurück in die 90er-Jahre in der Vogtlandhalle Greiz

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr wird auch in diesem Jahr wieder zu einer 90er-Jahre-Nacht in die Vogtlandhalle eingeladen. Ab 20 Uhr wird am Samstag, 25. November, zur „ Vogtland 90s Night“ eingeladen. Ab 22 Uhr betreten die Musiker von „Whigfield“ („Saturday Night“ ) die Bühne.

„Schwelgen Sie mit uns einen Abend in Erinnerungen: von der Kindheit, hin zur Jugendzeit, bis ins junge Erwachsenenalter. Die ersten Partys, der erste Kuss und die erste große Liebe. Die Bühnenhelden dieser Zeit haben unser Leben geprägt und noch heute unvergessliche Ohrwürmer geschaffen. Die Musik dieser Zeit gilt als legendär und ist immer noch Bestandteil jeder guten Party“ , lädt die Vogtlandhalle alle Gäste ein. red

Landkreis Greiz will weniger Geld von Städten und Gemeinden

Wenn sich die Mitglieder des Greizer Kreistages am Dienstag, dem 28. November, zu ihrer nächsten Sitzung treffen, dann steht zumindest für die Städte und Gemeinden im Landkreis als wichtigste Nachricht an, dass der Kreis weniger Geld von ihnen will. Schon bei der jüngsten Sitzung im September hatte die Greizer Landrätin, Martina Schweinsburg (CDU) angekündigt, die beschlossene Kreisumlage wieder zu senken, weil es unerwartet mehr Geld vom Land Thüringen gab. Die Kreisumlage zahlen Städten und Gemeinden an den Landkreis für Aufgaben, die der Kreis für sie erfüllt, ohne nennenswerte Steuereinnahmen zu haben.

Unter den weiteren Punkten, die man debattieren will sind beispielsweise eine neue Zweckvereinbarung für Amtstierärzte und Schlachttier- und Fleischuntersuchungen zwischen dem Kreis und Gera und die Jahresrechnung des Landkreises für 2022.

Getagt wird am Dienstag, 28. November, ab 18 Uhr, in der Aula des Greizer Ulf-Merbold-Gymnasiums.

Wintermarkt in Braunichswalde

Nach einem guten Start mit dem „Hof 19 Cafe – Laden – Kultur“ im Sommer in Braunichswalde, will Inhaber Falko Martin dort etwas Neues wagen, wie er schreibt. Bevor es in die Weihnachtsmarkt-Saison geht, will man einen Wintermarkt organisieren und zwar am Samstag, 25. November, zwischen 13 und 22 Uhr. Regionale Händler sollen dann eine bunte Auswahl an Weihnachtsgeschenken für die Gäste bereithalten. Auf große und kleine Besucher warten Feen und Elfen mit märchenhaften Geschichten. Bei Feuer und Musik darf auch in den Abend getanzt werden.