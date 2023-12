Die wichtigsten Nachrichten zwischen Greiz und Zeulenroda-Triebes

Aufgrund des enormen Erfolgs im letzten Jahr wird es zum zweiten Mal hintereinander eine große Feuershow bei den Manoah-Häuser an der Talsperre Zeulenroda präsentiert. Der Silvesterabend verspricht somit erneut ein Fest für die Sinne zu werden. Die Veranstaltung startet um 21 Uhr und bietet den Besuchern ein spektakuläres Schauspiel aus flammenden Künsten, das auch den Himmel in magischem Licht erstrahlen lässt. Der Eintritt ist frei, und das Event findet direkt vor der neu gebauten „Genussquelle“ statt, wo auch Getränke und Thüringer Grillspezialitäten für eine festliche Atmosphäre sorgen. Bereits ab 19 Uhr können Besucher sich auf ein kulinarisches Erlebnis freuen und die Zeit bis zur Feuershow mit einem entspannten Spaziergang am See oder ins Feriendorf überbrücken.

Greiz/ZEulenroda-Triebes Auch in der Woche nach Weihnachten und zum Start des neuen Jahres ist einiges los in der Vogtlandregion: Von Polizei bis Silvesterkonzert.

Handtasche aus abgestelltem Auto nahe Greiz geklaut

Am zweiten Weihnachtsfeiertag parkte eine 41-jährige Frau ihren Pkw im Krümmetal in Greiz ab. Als sie nach etwa 90 Minuten gegen 15 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stelle sie fest, dass die Seitenscheibe eingeschlagen war und ihre Handtasche entwendet wurde. Da sich in der Handtasche auch ihr Handy befand, konnte der Standort ermittelt werden und die hinzugezogenen Beamten der Polizeiinspektion Greiz fanden die Handtasche in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Der Täter hatte diese auf der Flucht weggeworfen, aber leider das Portemonnaie der Frau mitgenommen. Die Polizei warnt nochmals nachdrücklich davor, in geparkten Fahrzeugen, Taschen jeglicher Art nicht sichtbar liegenzulassen.

Wasser- und Bodenproben können analysiert werden

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie (AfU), ein eingetragener Naturschutzverein, bietet zum Start des neuen Jahres auf ihren Beratungsveranstaltungen den Bürgern wieder die Möglichkeit, sich zu Fragen der Wasser- und Bodenqualität, der Wasseraufbereitung und einer optimalen Bodendüngung zu informieren. Am Dienstag, dem 9. Januar, bietet die AfU die Möglichkeit in der Zeit von 10.30 bis 11.30 Uhr im Rathaus Gefell, von 12.45 bis 13.45 Uhr im Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz und von 15.15 bis 16.15 Uhr in Wurzbach, im Rathaus Proben analysieren zu lassen und Beratungen in Anspruch zu nehmen.

Tankstellentür in Weida kurz vor dem Weihnachtsfest beschädigt

Die Scheibe der Eingangstür zu einer Tankstelle in der Neustädter Straße in Weida warfen unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des 23. Dezember ein. Die Tür wurde hierdurch stark beschädigt. Die Täter gelangten jedoch anschließend nicht in die Verkaufsräume der Tankstelle hinein und ergriffen stattdessen die Flucht. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum versuchten Einbruch aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Nur noch wenige Karten für die Silvesterkonzerte in der Vogtlandhalle

Nur noch Resttickets gibt es für die drei geplanten Silvesterkonzerte der Vogtland-Philharmonie Greiz/Reichenbach am 31. Dezember in der Greizer Vogtlandhalle. Für das Konzert um 13.30 Uhr könnten noch einige Kurzentschlossene ihre Karten erwerben. Für die beiden Aufführungen um 17 Uhr und 20.30 Uhr hingegen sind die Plätze doch recht rar geworden. Hier sollten sich Interessierte beeilen, um noch Karten zu bekommen. Unter der Nummer 0 36 61 / 62 88 0 beziehungsweise über das Online-Portal der Halle kann man die Tickets erwerben.

Pkw geriet auf der A 72 bei Plauen in Brand

Am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen Nachmittag befuhr eine 48-jährige BMW-Fahrerin die Autobahn 72 in Fahrtrichtung Leipzig. Dabei kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand im Motorraum, woraufhin die Fahrerin den Pkw auf den Standstreifen lenkte. Der BMW geriet in Vollbrand und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 19.000 Euro, vermeldet die Polizei.

Bier und Hochprozentiges aus Keller in Mylau geklaut

Zwischen Sonntag- und Montagmittag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Kiesgrube in Mylau. Sie brachen gewaltsam in ein Kellerabteil ein. Dabei entwendeten die Langfinger vier Flaschen Kräuterlikör und einen halben Kasten Bier. Es entstanden ein Sachschaden von fünf Euro und ein Stehlschaden von rund 100 Euro.