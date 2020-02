Dirigierseminar in Greiz

„So viele Möglichkeiten hat man während des Studiums nicht, einmal vor einem großen Orchester zu stehen“: Fabian Kiupel studiert an der Hochschule für Kirchenmusik in Dresden und war am Dienstag unter den Studenten, die dank einer schon Jahre währenden Zusammenarbeit mit der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach und ihrem Generalmusikdirektor Stefan Fraas wieder die Chance bekamen, genau das zu tun.

In den Übungsräumen des Orchesters in der Vogtlandhalle ging es für die Studenten vor allem darum, einen Tag lang zu lernen, wie man während der Aufführung mit den Musikern non-verbal kommuniziert. „Dirigieren ist mehr als nur Handbewegungen machen“, betonte Matthias Mücksch, Dozent an der Hochschule in Dresden. Er gab den Studenten während der Probe immer wieder Tipps und leitete sie bei ihrer Arbeit an. „Es ist nicht nur die Bewegung des Dirigierstabs, es geht darum, wie ich dastehe oder wo ich wann hinschaue, wenn ich dirigiere“, erklärte er weiter. Auch die gegenseitigen Reaktionen müsse man natürlich einstudieren, damit man wisse, wie man im Ernstfall darauf reagiere.

Dass man die Möglichkeit habe, dies einmal zu üben, sei ein „unschätzbarer Wert“, so Mücksch. Viel werde im Studium nur theoretisch behandelt, dabei fehle oft das Gegenüber.

Musiker der Vogtland Philharmonie bei der Probe in der Vogtlandhalle Greiz Foto: Tobias Schubert

Kiupel stimmte zu. „Sonst haben wir die Möglichkeit, mit einem kleinen Streichorchester zu üben, aber es das einzige Mal, dass wir vor einem großen Sinfonieorchester stehen können“, freute er sich. Für die nicht alltägliche Möglichkeit, sich unentgeltlich vor einem Orchester „von solcher Qualität“ ausprobieren zu können, sei er sehr dankbar. Zudem gebe es auch nicht für alle der Studenten im späteren Leben die Chance, mit einem großen Orchester zu arbeiten. Gerade in der Kirchenmusik könnten sich dies nur die allerwenigsten leisten.

Die Hochschule in Dresden ist nicht die einzige, mit der schon seit vielen Jahren auf Studentenebene zusammengearbeitet wird. Ähnliche Seminare wie das jetzt mit der Hochschule in Dresden gibt es beispielsweise auch gemeinsam mit Studenten aus Bayreuth, die in der Vergangenheit schon mehrfach ebenfalls in der Park- und Schlossstadt waren, um mit der Philharmonie zu üben.

Zudem sind die Seminare nicht die einzige Art und Weise, wie das Orchester pädagogisch arbeitet. Erst jüngst konnten bei Kids meets Classic in der Vogtlandhalle hunderte Schüler begrüßt werden. Zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven gab es ein besonderes Konzert für die Jungen und Mädchen, bei dem es auch um die musikalische Wissensvermittlung ging. Zudem arbeitet die Philharmonie eng mit der Greizer Musikschule Bernhard Stavenhagen oder auch der Carolinenschule in Greiz zusammen. Mit der Carolinenschule beispielsweise wird derzeit schon emsig am nächsten Benefizkonzert gearbeitet, das wieder im Frühjahr stattfinden soll.