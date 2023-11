Greiz/Zeulenroda-Triebes. In Mohlsdorf wird eine Straße gesperrt und in Plauen ein Pfarrer während des Gottesdienst bestohlen: Kurzes aus Greiz, Zeulenroda und der Region

In Zeulenroda gibt es bald Kino in der Kirche und im 10arium Greiz kann man auf die Suche nach Weihnachtsgeschenken geben: Die Kurznachrichten für Greiz, Zeulenroda und die Region.

Vollsperrung in Mohlsdorf

Am 27. und 28. November wird es zu einer Vollsperrung in der Mohlsdorfer Goethestraße, auf Höhe der Hausnummer 21, kommen. Es werden Kabel verlegt. Die Einbahnstraßenregelung in der Goethestraße wird für die Zeit der Sperrung aufgehoben, informiert die Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Die drei Kurzzeitparkplätze gegenüber Kindergarten/Schule werden als Ausweichstelle benötigt, ein Abstellen von Fahrzeugen ist dort während der Vollsperrung nicht erlaubt. Der neu eingerichtete Parkplatz ist ohne Einschränkungen zu erreichen.

Kino in der Kreuzkirche Zeulenroda

Zum Kino in der Kreuzkirche lädt das Viva-Kulturforum am Samstag, 25. November, ab 10 Uhr, ein. Gezeigt wird „Belle & Sebastian – Ein Sommer voller Abenteuer“, ein Kinohit aus Frankreich aus dem Jahr 2022.

Die Handlung: Sebastian wird auf die Farm seiner Großmutter in den Alpen geschickt. Dort trifft er Hündin Belle trifft. Schon bald sind die Beiden unzertrennlich und Sebastian erlebt den aufregendsten Sommer seines Lebens.

Kreisbauernverband Greiz/Gera lädt ein

Der Kreisbauernverband Greiz/Gera und das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum laden zu einer Informationsveranstaltung ein. Es gibt Informationen zu Konditionalität bezüglich der Standards und Bestimmungen zu Gewässerrandstreifen. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 28. November, ab 17 Uhr in der Kantine der Laremo Langenwetzendorf statt.

Männerballettabend in Hohenleuben ausverkauft

Der Männerballettabend des Hohenleubener Carnevalsverein am Samstag, 25. November, im Reußischen Hof ist ausverkauft, wie der Verein mitteilt. Es haben sich 13 Gastvereine unter anderem Apolda, Zeulenroda, Weida, Greiz, Teichwolframsdorf, Mehla, Teichwitz, Neustadt und Meerane angemeldet. Auch die Hohenleubener treten natürlich auf.

Kreativmarkt im 10arium in Greiz

Wer für die Adventszeit noch eine zündende Idee braucht, der wird am Samstag, 25. November, ab 10 Uhr auf dem Kreativmarkt im 10arium in der Greizer Naumannstraße garantiert fündig. Kreative aus der Region bieten alles, von selbstgezogenen Kerzen bis zu Adventskränzen.

Stavenhagen-Preisträger stellen sich in Greiz vor

Nach zwei für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgreichen Wertungstagen des diesjährigen 75. Stavenhagen-Wettbewerbs findet am Samstag, dem 25. November, um 11 Uhr, im Weißen Saal das Preisträgerkonzert statt. Die frisch gekürten Preisträgerinnen und Preisträger stellen sich dabei kurz musikalisch vor. Auch zwei Greizer Musikschüler werden Preise entgegen nehmen können. Der Eintritt ist kostenfrei.

Kleiner aber feiner Markt in Greiz

Zu einem kleinen, aber feinen Adventsmarkt lädt die Gärtnerei Greizer Vogtlandblumen am Samstag, dem 25. November, in der Zeit von 16 bis 21 Uhr nach Greiz-Schönfeld ein. „Nachdem die Gärtnerei um 12 Uhr schließt, werden die Mitarbeiter in einem Kraftakt die Gärtnerei in einen Adventsmarkt verwandeln“, sagt René Käßmann, dessen Familie die Gärtnerei führt. „Danach sieht die Gärtnerei wie ein Weihnachtswunderland aus.“

Dieb beklaut Pfarrer während des Gottesdienstes

Offenbar war ihm nichts heilig: Ein Unbekannter stahl laut Polizei am Mittwoch während eines Gottesdienstes ein Handy aus einem Plauener Pfarrhaus. Außerdem klaute er eine unbekannte Summe aus dem Opferstock.