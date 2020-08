„Ei des Kolumbus“ soll entschlüsselt werden

Christoph Fasbender, Professor an der TU Chemnitz, bei seinem Festvortrag in Hohenleuben.

„Es ist endlich wieder Leben in der Bude...“ – mit diesen Worten beendete Versammlungsleiter Joachim Thiele den Bericht der Museumsleiterin Antje Dunse zu den vergangenen und geplanten Aktionen im Museum Reichenfels.

Am 15. August fand im Bibelsaal Hohenleuben die Jahreshauptversammlung des Vogtländischen Altertumforschenden Vereins Hohenleuben (VAVH) und des Freundeskreises Museum Reichenfels statt. 40 Vereinsmitglieder und Freunde beider Vereine fanden sich ein.

Antje Dunse schilderte mit viel Herzblut und Ausdauer ihre Arbeit als Museumsleiterin. Hier berichtete sie von Neuzugängen (Aquarellen, Siegelsammlung, tote Singdrossel, Zeha Schuhe), der Öffentlichkeitsarbeit an Schulen und Kindergärten sowie Restaurierungen, die den Museumsschatz erhalten sollen. So zum Beispiel das „Ei des Kolumbus“, das seit über 100 Jahren als kleine Rarität im Kuriositätenkabinett des Museumsbestands geführt und für welches aktuell ein Konzept zur Entschlüsselung der Inschrift und zur Restaurierung erstellt wird. Auf der Außenseite des „Ei des Kolumbus“ ist in 1000 Worten die Entdeckungsgeschichte Amerikas beschrieben. In Planung ist zudem ein Imagefilm und ein virtueller Rundgang durch das Museum, um vor allem dem jüngeren Publikum die Heimatgeschichte näher zu bringen. Die Besucher erwartet ab November im Museum eine Sonderausstellung zum Thema „Unterwäsche – früher und heute“.

Im Anschluss hielt Professor Christoph Fasbender von der Technischen Universität Chemnitz den Festvortrag „Sagen des Vogtlandes. Bestand, Erforschung,Perspektiven.“ Dem kurzweiligen Referat folgte ein lebhafter Austausch der Teilnehmer.

Ein Dank geht an die Kirchgemeinde Hohenleuben für die Überlassung des Bibelsaales in Hohenleuben.

Informationen zur Vereinsarbeit sowie Veranstaltungstermine finden Interessierte unter www.vavh-geschichtsverein-hohenleuben.de.