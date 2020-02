Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Endlich Klarheit in Greiz-Obergrochlitz

Zehn Tage sei sein Sohn alt, aber der junge Vater wollte am Dienstagabend in den Räumen der Diakonie in Greiz-Obergrochlitz schon mal in die Zukunft des Neugeborenen blicken. Er sah sie im neuen Waldkindergarten. Der soll spätestens am 1. Juli seine Gartentore öffnen.

Der positive Bescheid der Stadt liege vor, der Diakonieverein Carolinenfeld habe den Zuschlag für die Weiterentwicklung des Waldkindergartens, sagte Vorstand Wolfgang Gündel. Und er betonte – in Richtung der Vertreter anderer Kindertagesstätten, die unter den 18 Gästen waren –, dass die Waldkita keine Konkurrenz zu den innerstädtischen sei, sondern das Spektrum erweitere. Schlechtwettervariante in Brecht-Grundschule Mit der Klarheit über die Trägerschaft gibt es nun auch Klarheit über den Ausweichstandort der Waldkita bei besonders schlechtem Wetter: die alte Brecht-Grundschule. 185.000 Euro sind dafür geplant, 166.500 Euro gefördert durch das Land, sagte Verwaltungsleiterin Henriette Bender. Der Zustand der Grundschule sei soweit gut, doch für den Brandschutz müsse etwas getan werden. So soll eine Fluchttreppe entstehen und Brandschutztüren werden eingebaut. Genug Interessenten für Waldkita in Greiz 36 Plätze wird die Waldkita vorhalten. Für Kinder zwischen eins und drei Jahren etwa 18 Plätze und Kinder zwischen drei und sechs Jahren ebenso viele. Und 30 Interessenten gibt es bereits. Darunter sei auch eine schwangere Frau, die ihr noch nicht Geborenes in der Waldkita behütet sehen will, sagte Bender. „Wir wollen neue Wege gehen mit einem sehr naturbezogenen Konzept“, sagte Wolfgang Gündel. Inhaltlicher Schwerpunkt sei die Waldpädagogik und ein heilpädagogischer Hintergrund. Die Diakonie habe viel Erfahrung auf diesem Gebiet, der Kreis schließe sich für die Waldkita aber mit dem Verein „Wurzeln und Flügel“ im Wald, der als Elterninitiative die Idee für Greiz erst auf den Weg gebracht hatte. „Wir erfinden das Rad nicht neu“, sagte Katja Hofmann vom Verein. In der Region sei es aber das erste Vorhaben. Auch haben sich die Initiatoren und Mitstreiter in anderen Waldkitas umgehört und umgesehen und schnell verstanden, dass sie Kompromisse machen müssen. Die Obergrochlitzer Tagesstruktur wird eine Waldkita von 7 bis 17 Uhr bieten. Gegessen wird gemeinsam, Bio-Produkte. Man sei daran, Kontakte zu regionalen Bauern zu knüpfen, sagte Hofmann. Dass dies etwas teurer sei, müsse gesagt werden. Das Entdecken und Spielen im Wald bekomme viel Zeit von morgens an und am Nachmittag. In der Mittagsruhe sind Schlafen und Vorlesen geplant, so wie jedes Kind dies möchte. Erfahrungen in Greizer Kinderwaldgruppe gesammelt Überhaupt werde dem Willen der Kleinen viel Raum eingeräumt. Im Wald ist es nicht möglich, nach festem Plan durchzumarschieren. Da ist viel zu entdecken, ist viel zu beschnuppern und zu beobachten. Da kann ein Stock eine Gitarre werden oder ein Ritterschwert oder ein Fuchsverjagungsstock, sagte Maik Hofmann, der die wöchentliche Kinderwaldgruppe des Vereins führt und so aus erster Hand berichten konnte. Der Wald sei eine große Spielkiste, sagte er. Von einer selbstgebauten Bude aus schwärmen die Kinder aus in die Rothenthaler Alpen, verweilen dort, klettern, rutschen, essen gemeinsam. Er sichere ab. Das brauche Zeit, individuell für jedes Kind. Bislang sind sechs pädagogisch ausgebildete Betreuer im Kreis der Organisatoren. „Die Betreuung der Kinder wird ab 1. Juli nach dem Thüringer Kitagesetz erfolgen. Wenn wir wissen, wie viele Kinder in welcher Altersstruktur und welche Betreuungszeiten dafür notwendig sind, können wir den Schlüssel ermitteln“, erklärte Henriette Bender. Natürlich würde sich bei großer Hitze oder klirrender Kälte der Wald nicht als Ort des Erlebens anbieten, gab Wolfgang Gündel zu bedenken. Aus diesem Grund soll der Garten hinter der Schule genutzt werden können, um kürzere Verweilmöglichkeiten zu schaffen. Nicht nur hier hoffen die „Wurzeln und Flügel“-Vereinsmitglieder auf das Engagement der Eltern. Ein buntbemalter Bauwagen wäre nicht schlecht... Kontakt zur Kinderwaldgruppe über Maik Kallenbach, Telefon 0177/44 99 81 99