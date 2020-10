Erfolgreicher Sommer kann Verluste nicht kompensieren

Für viele Geschäftstreibende war die Zeit des Lockdowns mit immensen Umsatzeinbußen verbunden. Gerade Gaststätten und Kneipen traf die Phase des fast absoluten Stillstands hart. Die Inhaber der Gastwirtschaften blicken auf das vergangene Halbjahr und auf die künftigen Monate. Wie hat sich das Geschäft mit Speis und Trank entwickelt und was halten die Gastronomen von einer möglichen Sperrstunde?

Seckels Lindenhof

Der Inhaber der Gaststätte Seckels Lindenhof in Greiz-Moschwitz, Arndt Seckel, informiert, dass das der Restaurantbetrieb seit Juli wieder laufe: „Es ist gut angelaufen und von den Leuten gerne angenommen worden. Es ist zwar nicht wie vorher, doch wir können davon leben.“ So belaufe sich der derzeitige Umsatz auf um die 70 Prozent, was der Betrieb vor dem Lockdown erwirtschaftete. In der Zeit des Stillstands habe Arndt Seckel seine Gaststätte frisch renoviert, um es für seine Gäste schön gemütlich zu machen. Neu sind in der Gaststätte auch spezielle Luftfilter, die den gemeinen Viren den Kampf ansagen sollen, wie der Gastronom erklärt: „Die Filter entfernen 90 Prozent der Viren aus der Luft. Da fühlen sich die Gäste auch sehr viel sicherer.“ Eine mögliche Sperrstunde ab 23 Uhr betreffe ihn zwar nicht, würde diese aber allgemein befürworten: „Die Gäste hätten sicher Verständnis. Schön wäre es natürlich, wenn es ohne Sperrstunde geht.“

Zeulenroader Ratskeller

Im April und Mai habe es kaum Geschäftseinnahmen gegeben, informiert Sabine Heinig, Inhaberin des Ratskellers Zeulenroda. Sie ist sehr dankbar für die schnelle staatliche Unterstützung in Form von finanzieller Soforthilfe und Kurzarbeit. Auch viele Gäste hätten während des Lockdowns weiterhin Essen bestellt und abgeholt. Da viele der regionale Bewohner nicht in den Urlaub konnten, sei das Geschäft nach dem Lockdown für sie wirklich gut gelaufen. Gerade der August sei ein sehr erfolgreicher Geschäftsmonat gewesen. Da habe es eine Umsatzsteigerung von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2019 gegeben. „Obwohl Zeulenroda nicht das große Urlaubsziel ist, hatten wir doch einige Urlauber hier“, erklärt Heinig. Seit September sei die Kurzarbeit nun abgemeldet. Heinig glaubt nicht, dass eine Sperrstunde sinnvoll ist. Diese beträfe sie aber nicht so sehr: „Die meisten Gäste sind spätestens 23 Uhr aus dem Ratskeller raus. Für die Familienfeiern wäre eine Sperrstunde jedoch schlimm.“

Strandhaus Da Rosario

„Viele Leute sind hier geblieben und haben Zeulenroda besucht“, erklärt Rosario Surace, Restaurantbetreiber des Strandhauses Da Rosario direkt an der Talsperre Zeulenroda. Demnach sei das Geschäft vor allem im Sommer ähnlich gut wie 2019 verlaufen: „Es waren hier viele am Wasser unterwegs, auch einige Leute außerhalb von Deutschland.“ Doch erst wenn die Winterzeit geschafft ist, in der jetzt schon viele Weihnachtsfeiern abgesagt seien, könne im kommenden Jahr gesagt werden, wie sich das komplette Jahr 2020 entwickelt hat. Durch den Lockdown und den neun Wochen, in denen das Restaurant nicht geöffnet werden konnte, gab es immense Umsatzeinbußen, wie Surace informiert.

Die Verluste konnten selbst in den Sommermonaten nicht ausgeglichen werden: „In den Monaten März bis Mai hatten wir so gut wie keinen Umsatz. Das konnte in den guten Monaten Juni bis August nicht aufgeholt werden.“ Die Sperrstunde beträfe eher die Großstädte und nicht kleinere Orte wie Zeulenroda-Triebes: „Viele Leute bleiben sowieso nur bis 21 Uhr zum Essen. Ab 22 Uhr ist dann alles zu.“

Harmonie Schlosscafé und Restaurant Greiz

Die Zeit des Stillstands war für das Harmonie Schlosscafé und Restaurant Greiz zu Pfingsten dieses Jahr beendet, wie Betreiberin Nadine Humbsch informiert.

Die Sommermonate seien für das Café mit seiner sonnig-schönen Außenterrasse erfolgreich verlaufen. Da viele Veranstaltungen dieses Jahr abgesagt worden sind, seien viele Leute stattdessen einfach Essen gegangen.

Die Verluste aus der Lockdown-Zeit könne hingegen keiner in diesem Jahr kompensieren: „April und Mai sind nun einmal die Startmonate für die Gastronomie. Da sind außerdem auch die Einnahmen aus Feiern wie beispielsweise Jugendweihe oder Hochzeiten weggebrochen.“

Von einer möglichen Sperrstunde würde Humbsch wenig halten, obwohl es ihr Geschäft nicht direkt betreffen würde: „Ob die Gäste hier um neun sitzen oder um elf, ist dem Virus am Ende egal.“