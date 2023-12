Feuerwehren bei Zeulenroda gehen auf Lichterfahrt

Auma Mit Feuerwehrauto und bunten Lichtern geht es Sonntag auf Lichterfahrt rund um Auma. Das sind die Stationen, die man anfahren will.

Am Sonntag, dem 10. Dezember, laden die Feuerwehren aus der Landgemeinde Auma-Weidatal zur dritten Lichterfahrt alle großen und kleinen Fans der Feuerwehr ein.

Um 16.30 Uhr wird auf dem Gemeindeplatz in Staitz gestartet. Danach geht es im Konvoi nach Wöhlsdorf, Wiebelsdorf, Pfersdorf und Tischendorf. Von hier aus werden die Feuerwehren nach Braunsdorf aufbrechen und von dort nach Auma in die Triptiser Straße – und dabei in einem Fahrzeug auch einen ganz besonderen Beifahrer sitzen haben, den man aber noch nicht verraten will.

In Auma angelangt, gibt es schon mal eine Ehrenrunde über den Marktplatz, bevor es dann in die Moosbacher Straße, Siedlungsstraße und zum Linderweg, zum Pflegeheim, zum Kinderheim Am Sophienbad geht. Retour geht es zur Mosbacher Straße und Schleizer Straße. Von hier aus wird Wenigenauma über das Gewerbegebiet zum Pony-Sportplatz angefahren, um dann die Muntschaer zu erfreuen.

Zickra bei Auma ist der nächste Ort, der auf dem Fahrplan steht. Ziel ist es, über Muntscha zurück nach Auma auf den Marktplatz zu kommen, wo die Ankunft für 18.30 Uhr geplant ist. Hier wird der Feuerwehrverein der Freiwilligen Feuerwehr Auma eine Stärkung bereithalten.