Feuerwehren aus Auma und den Orten der Umgebung haben am Tag und in der Nacht zum 24. Dezember das Hochwasser an der Auma vorbeugend bekämpft.

Hochwassereinsatz Feuerwehren im Landkreis Greiz am Tag vor Heiligabend aktiv

Auma-Weidatal Der Dauerregen der vergangenen Woche hat für steigende Pegel allerorten gesorgt. Das rief die Feuerwehren auf den Plan, vor allem in Auma-Weidatal

„Um 19.45 Uhr wurde ich als Wehrführer vom Ortschaftsbürgermeister angerufen und gebeten, dass wir uns um Wohnhäuser in Auma kümmern, bei denen Wasser in den Keller laufe, durch die Hochwasser führende Auma“, berichtet Wehrführer Steve Vavrik. Bereits da stand der Pegel bei Meldestufe 1 – bei 1,80 Meter. Im Einsatzverlauf sei dieser weiter angestiegen. Die Auma sei zu dem Zeitpunkt noch 15 bis 20 Zentimeter vom der Uferhöhe entfernt – und die Prognose kündigte weiterhin Regen und steigende Pegel an.

Um nicht an Heiligabend die Kameradinnen und Kameraden von den Familien wegzuholen, beschlossen die Verantwortlichen vorzubeugen und die betroffenen Grundstücke mit Sandsäcken zu schützen. „Da wir in Auma selber rund nur 50 Sandsäcke liegen hatten, half uns das Landratsamt Greiz mit 4.000 Säcken aus und die Feuerwehr Zeulenroda mit 2.000 Säcken, somit hatten wir erstmal 6.000 Säcke vor Ort. Die Feuerwehr aus Zeulenroda unterstützen uns beim Transport der Säcke aus Greiz nach Auma“, berichtet Steve Vavrik.

Verschiedene Wehren des Landkreises Greiz im Einsatz in Auma

Im ersten Alarm wurden die Feuerwehren aus Auma, Wiebelsdorf, Braunsdorf und Göhren-Döhlen hinzugezogen. Später dann zum Austauch vom Personal wurden noch die Feuerwehren Staitz, Gütterlitz, Muntscha/Krölpa/Zickra und nach Rücksprache von Zeulenrodas Stadtbrandmeister Steffen Jubold die Feuerwehren aus Silberfeld, Merkendorf, Zadelsdorf und Arnsgrün alarmiert. Zur Verpflegung rückten Mitarbeiter der Rettungsambulanz Greiz an.

Um 1.30 Uhr am Heiligabend wurde ein weiterer Notruf ausgelöst: Der Ablauf von Sophienbad war übergelaufen und drohte die Keller des Kinderheims fluten. Daraufhin wurde die Feuerwehr Gütterlitz vom Sandsackfüllen abgezogen und mussten dieses Problem abarbeiten. Es musste Laub entfernt werden, damit das Wasser wieder ablaufen konnte.

Fast tausend Sandsäcke wurden vorbeugend an der Hochwasser führenden Auma verlegt

„Die Sandsäcke wurden auf dem Schützenplatz und dem Sportplatz Auma gefüllt. Gegen 6 Uhr waren 992 Säcke an der Auma verlegt, rund 250 gefüllte Säcken stehen in der Feuerwehr Auma zur Reserve und sind abrufbar für den Landkreis, wenn diese für die Elster benötigen würde“, so Vavrik. Insgesamt waren bis zu neunzig Feuerwehrleute im Einsatz.