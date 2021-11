Frischer Wind beim Greizer Theaterherbst

Greiz. Ein neuer Vorstand und ein neuer künstlerischer Leiter sollen den Verein in die Zukunft führen.

Der Schauspieler, Regisseur und Theaterpädagoge Jan Baake ist neuer künstlerischer Leiter des Greizer Theaterherbstes. Berufen wurde Baake vom Vereinsvorstand, der sich nach öffentlicher Ausschreibung der Stelle und Gesprächen mit mehreren Bewerbern für den in Gosen-Neu Zittau bei Berlin lebenden Künstler entschieden hat.

„Ich freue mich natürlich sehr über die Entscheidung und stehe jetzt mit Vorfreude, Neugier und einer gehörigen Portion Respekt vor der neuen Aufgabe“, sagt Baake.

Zur Mitgliederversammlung des Theaterherbst-Vereines vor wenigen Tagen in der Vogtlandhalle stand unter anderem der Rechenschaftsbericht des Vorstands auf der Tagesordnung. Trotz Corona-Pandemie seien die zurückliegenden zwei Jahre für den Verein sehr erfolgreich gewesen, erklärte der Medienbeauftragte des Vereines, Karsten Schaarschmidt.

Studium in Jena und Leipzig

Zudem stand die Wahl eines neuen Vorstands im Mittelpunkt. Dem neuen Theaterherbst-Vorstand gehören Jakob Dillner, Pauline Freese, Elric Popp, Robert Riedel und Anna-Maria Scheffel an. Neuer Vorstandsvorsitzender ist Elric Popp, seine Stellvertreterin ist Anna-Maria Scheffel. „Eine verstärkte Anbindung des Theaterherbstes an Schulen und Vereine der Stadt und des Landkreises Greiz gehört zu unseren wichtigsten Zielen“, hieß es aus der neuen Vereinsführung.

Der neu berufene künstlerische Leiter Jan Baake wurde 1974 in Suhl geboren und wuchs in Jena auf. Nach dem Abitur 1993 studierte er zunächst Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie Philosophie und Theaterpädagogik in Leipzig. Von 1995 bis 1999 studierte er Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn-Bartholdy“ Leipzig und schloss mit Diplom ab. In den Jahren von 1983 bis 1991 wurde er außerdem von dem Jenaer Pantomimen Harald Seime, der beim Greizer Theaterherbst kein Unbekannter ist, unterrichtet.

Jan Baake arbeitete unter anderem an Theatern in Rostock, Wien, Zittau, Hamburg, Leipzig, Weimar, Meißen und Plauen.

Karsten Schaarschmidt macht Platz

Seit 2005 ist er freischaffend tätig. Baake könne, da die Entscheidung so zügig gefallen sei, ein paar Tage danach natürlich noch nicht mit einem ausgefeilten Programm aufwarten. „Meine erste Aufgabe ist es, zunächst einmal die Menschen, die hinter dem Theaterherbst stehen, ihn gestalten und überhaupt möglich machen, kennenzulernen“, so der Schauspieler.

Der bisherige Vereinschef Karsten Schaarschmidt sagte, er habe nach 18 Jahren im Vorstand und 16 Jahren als Vorsitzender frisches Blut ans Ruder lassen wollen. „Das war eine Zeit, in der wir viel erreicht haben, jetzt ist Zeit zum Luftholen“, so Schaarschmidt, der als berührendste Erlebnisse seiner Vorstandszeit die Auftritte des Tanztheaters Djerovo mit „Once“, „Lucie & Karl-Heinz“ von „Das Weite Theater“ Berlin und das kombinierte Schauspiel mit Figurentheater vom „Krabat“-Ensemble Leipzig bezeichnet. „Dem Theaterherbst bleibe ich natürlich auch künftig treu“, verspricht Schaarschmidt.