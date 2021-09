Greiz: Krimi-Lesung mit schrägen Charakteren

Die Bibliothek in Greiz.

Greiz. Roland Spranger liest in der Bibliothek.

Zu einer Krimi-Lesung mit Roland Spranger wird am Dienstag, 21. September, um 18.30 Uhr in die Greizer Bibliothek eingeladen. Sie trägt den Titel „A Kind of Blue“.

Lakonische Verlierer, die es mit dem Gesetz und der Realität nicht so genau nehmen. Pizza-Lieferanten, die den Glauben an Pizza verloren haben. Typen, die vom Leben zermatscht wurden, und nichts wollen als ein bisschen Würde – oder noch besser: Rache.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die schrägen Charaktere in Roland Sprangers Short Stories könnten unsere merkwürdigen Nachbarn sein, wie sie absurde Saufgespräche führen, auf Crystal durchdrehen oder dagegen ankämpfen, verloren zu gehen.

Der ein oder andere Mord ist nur konsequent.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Greiz.