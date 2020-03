Greiz stoppt Gebührenerhebung für Kitas

„Greiz wird die Kita-Gebühren aussetzen“, sagte Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) auf Nachfrage dieser Zeitung. Doch eine Entscheidung des Landes müsse her, fügte Schulze noch an. Die Kindertagesstätten im Landkreis Greiz sind seit 17. März zu. Wer nicht in essenziell notwendigen Bereichen der Gesellschaft arbeitet oder zu den Ausnahmen zählt, muss seine Kinder zu Hause betreuen. Also bleibt der größte Teil der Steppkes hierzulande zu Hause. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Eltern sollen entlastet werden

Noch hat die Landesregierung keine grundsätzliche Entscheidung getroffen, wie mit den Kita-Gebühren, den Gehaltszahlungen und Sachkosten der Träger umzugehen ist. Doch die Stadt Greiz als Träger von neun Kindertagesstätten habe sich entschlossen, die Eltern zu entlasten und die Gebühren für die Betreuung von mehr als 800 Kindern zum 5. April auszusetzen, betonte Schulze.

Auch bei der Lebenshilfe in Greiz wird das nicht anders gesehen. Lebenshilfe-Geschäftsführer Falk Schlehahn halte sich an die Regelungen der Stadt Greiz. Andere Träger warten ebenso auf eine Landes-Entscheidung, so wie die Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf.

Essensgeld später, Kita-Gebühren bleiben

In den kommunalen Kitas in Zeulenroda-Triebes wird das Essensgeld für die Monate März und April erst im Mai erhoben. Sollte sich die Schließung der Kitas verlängern, dann verschiebt sich die Erhebung ebenfalls nach hinten. Die Zahlung des Elternbeitrags werde vorwiegend per Lastschrift vorgenommen und auch weiterhin eingezogen. Eltern, die kein Lastschriftverfahren vereinbart haben, müssen also auch weiterhin zu den Fälligkeiten die Beiträge überweisen.

Der Gemeinde- und Städtebund Thüringen habe im Auftrag der Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften ein Schreiben an das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS) und Bildungsminister Helmut Holter (Linke) versendet, in dem um Prüfung der Übernahme der Elternbeiträge durch das Land gebeten wurde, so die Stadtverwaltung. Anfang der Woche wurde vom Ministerium ein Elternbrief veröffentlicht. Dort heißt es: „Zu allen Kostenaspekten der Corona-Ausbreitung bereiten Landes- wie Bundesregierung derzeit großzügige Lösungen vor. Dies gilt etwa für die Kosten ausgefallener Schulveranstaltungen und die Gebühren in den kommenden drei Wochen“.

Procedere der Kostenerstattung noch unklar

Allgemein wird erwartet, dass die Landesregierung für eine Gebührenerstattung entscheidet. Die Hoffnung wird genährt durch die Aussage von Bildungsminister Holter. Er hatte am Montag in einem Livestream in Facebook gesagt, dass die Eltern von Kindergarten- und Schulkindern damit rechnen könnten, dass sie für die Zeit der Schließung von Kitas und Horten keine Gebühren zahlen müssen.

Er wusste aber noch nicht zu sagen, wie den Eltern die Kosten erstattet werden können. Die Regierung habe dies noch nicht abschließend geklärt. Ebenso unklar ist noch, wie die Kosten für das Gehalt der Erzieher und die Sachkosten der Träger finanziert werden können.