Greizer Radsportlegende wird 65 Jahre alt

Gottfried Preising und sein Freund Lutz Kracinski fuhren auf einem behindertengerechten Fahrrad 1992 von Erfurt bis nach Barcelona, um an der Schlussfeier der Olympischen Spiele teilzunehmen.

Greiz. Gottfried Preising war in der DDR-Nationalmannschaft und hatte sogar schon eine Audienz beim Papst.

Im Rahmen einer Zusammenkunft der Traditionsabteilung des 1. Radsportvereins (RSV) 1886 Greiz wurde dessen Mitglied Gottfried Preising anlässlich seines 65. Geburtstages geehrt.

RSV-Mitglieder ehren Gottfried Preising (vorne rechts) mit einer Tafel, auf der ein Teil seiner Touren aufgelistet ist. Foto: RSV Greiz

Gottfried Preising war in den 1980er Jahren als Straßenfahrer Mitglied der DDR-Nationalmannschaft, wie der Verein nun in Erinnerung ruft. Seine leistungssportliche Entwicklung begann in Greiz bei der damaligen Betriebssportgemeinschaft (BSG) Greika. Sein großes radsportliches Talent führte ihn danach nach Erfurt zum Sportclub Turbine, wo er sich zu einem Spitzenfahrer entwickeln konnte.

Nach der politischen Wende 1989 erwarb er sich besondere Verdienste im Behindertensport mit der Betreuung von Menschen, die sich trotz ihrer Behinderung radsportlich aktiv betätigen wollten. Er konstruierte für sie besondere Räder und unternahm mit ihnen europaweite Touren.

Unvergessen für ihn und die Vereinsmitglieder bleibt die Tour mit seinem Freund Lutz Kracinski im Jahr 1992 von Erfurt über die Pyrenäen bis nach Spanien, wo beide am Schlusstag der Olympischen Spiele ins Barcelonaer Olympiastadion einfuhren und an der Schlussfeier teilnehmen konnten.

Seine Verdienste um den Behindertensport fanden vielfältige Anerkennung – unter anderem mit einer Ehrung durch die Deutsche Olympische Gesellschaft und mit einer persönlichen Audienz beim Papst.