Greizer Weihnachtstage im Dezember

Greiz. Festliches Ambiente soll in Greizer Innenstadt herrschen und Besucher locken

Mit den „Greizer Weihnachtstagen“ wollen der Bereich Veranstaltungen der Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft (GFD) und die Stadt Greiz gemeinsam etwas Vorfreude auf das Weihnachtsfest in die Stadt zaubern.

Da der Weihnachtsmarkt aufgrund der Corona-Pandemie nicht in der gewohnten Form stattfinden kann, suchen Kathi Golle und ihre Partner nach einer Alternative für die Kunden und den Einzelhandel.

Vom 14. bis 19. Dezember, so die Vorstellung aus einer ersten Zusammenkunft mit den ansässigen Händlern, soll es in der Innenstadt die „Weihnachtstage“ mit besonderen Angeboten in den Geschäften geben.

Vorstellbar sind beispielsweise Rabattaktionen, Geschenkverpackungen für die Ware, besonderer Beratungsservice, weihnachtliche Musik. Sicher fällt den Einzelhändlern der Stadt einiges ein, um Kunden in der Vorweihnachtszeit ein besonderes Einkaufserlebnis zu schaffen.

Weihnachtliches Flair in der Innenstadt

Die Stadt spendiert den teilnehmenden Geschäften je einen Weihnachtsbaum, der individuell geschmückt werden kann. Die Innenstadt wird mit Lichterketten weihnachtlich dekoriert werden. Natürlich gibt es den Schwibbogen am Schlossgarten und die Weihnachtstanne auf dem Marktplatz. Nach Möglichkeit sollen vorweihnachtliche Gästeführungen, Fahrten mit dem Zölli-Express, die Weihnachtsausstellung im Unteren Schloss diese Tage begleiten.

Geplant ist Öffnung von 10 bis 18 Uhr

Veranstalter und Händler haben sich in ihrer ersten Beratung auf eine Kernöffnungszeit von 10 bis 18 Uhr geeinigt, inklusive des enthaltenen Sonnabends. „Natürlich kann heute noch niemand sagen, was die Corona-Situation zulassen wird. Aber wir wollen Vorbereitungen treffen, um das Beste aus der Situation zu machen“, betont Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos). Alle ansässigen Händler, Dienstleister, Gastronomen sind eingeladen, sich zu beteiligen.

Bis zum 13. November 2020 können sich Interessenten beim Veranstalterteam unter Telefon 03661/4558800 oder per E-Mail unter marktleitung@greizermarketing.de melden.