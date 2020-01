Greizerin ist als DJane international erfolgreich

Eigentlich habe sie sich nie vorstellen können, aus Greiz wegzugehen. „Ich wurde dazu erzogen, den sicheren Weg zu wählen“, sagt Stefanie Neukirchner. Um ihren Traum zu leben, sei es jedoch notwendig gewesen, etwas zu riskieren. Mit Erfolg: Stefanie Neukirchner ist unter dem Künstlernamen 2elements heute als DJane international erfolgreich.

Ihre House-Tracks wurden beim Streamingdienst Spotify teils millionenfach Mal geklickt, bei Instagram folgen 2elements über 33.000 Fans. Neukirchner spielt bei großen Festivals, trat bereits unter anderem in Brasilien, in China, in Miami und auf Ibiza auf.

Die Schule nahm die Greizerin nicht so ernst

Besonders in Erinnerung ist Neukirchner – die eigentlich den Nachnamen ihres spanischen Ehemannes angenommen hat, aber öffentlich weiter ihren alten Namen verwenden möchte – ein Auftritt auf der Waldbühne in Berlin geblieben. „Da steht das kleine Mädchen aus Greiz vor 17.000 Menschen und es geht ab“, sagt sie.

Den Schlüsselmoment ihrer Karriere sieht Neukirchner in einem Besuch in der Diskothek Nachtwerk in Zwickau. „Dort hat eine DJane aufgelegt. Ich habe ihr drei Stunden lang über die Schulter geschaut und gesagt: Das will ich auch können“, sagt sie.

Allgemein habe sie in ihrer Jugend „andere Sachen im Kopf gehabt als die Schule“, so die Greizerin. Die Nächte in Discos durchtanzen, in Clubs an der Garderobe oder an der Bar zu arbeiten, das habe für sie Priorität gehabt.

Die ersten Erfolge bedeuten vor allem wenig Schlaf

Nach der Entscheidung, DJane zu werden, habe sie zusammen mit einer Freundin angefangen, aufzulegen. Gigs in Greiz, Gera, Plauen und Zwickau seien der Start gewesen. „Um meinen ersten Plattenspieler zu kaufen, habe ich mit einer dummen Aktion Geld verdient“, so Neukirchner. Was genau diese „dumme Aktion“ war, will sie nicht verraten. „Es war auf jeden Fall nichts Illegales“, sagt sie und lacht.

Durch einen „glücklichen Zufall“ sei das DJane-Duo schließlich entdeckt worden, ein Plattenvertrag bei einem Frankfurter Label sei gefolgt. „Ab dann wurden wir schnell nach oben geschoben, unsere Tracks sind international gut angekommen“, so Neukirchner.

Der unerwartete Erfolg habe für sie aber auch viel Stress bedeutet. „Ich habe im Autohaus Dengler gearbeitet, hatte einen sehr verständnisvollen Chef, der mir immer frei gab, wenn ich zu Auftritten wollte. Dennoch war es sehr anstrengend und eine Zeit mit wenig Schlaf. Denn von Greiz aus ist schon der Weg zum nächsten Flughafen weit“, sagt sie.

Von Greiz nach Düsseldorf gezogen

Zwei Jahre und „viel Mut“ habe es gebraucht, um den Entschluss zu fassen, professionell als DJane zu arbeiten. „Ich dachte irgendwann: Das ist doch eine mega geile Chance, das musst du versuchen“, sagt Neukirchner. Sie sei nach Düsseldorf gezogen, wo sie auch ihren Mann kennengelernt habe. Heute lebten sie auf Ibiza, „dem Mekka der elektronische Musik“, wie Neukirchner sagt.

Vor drei Jahren sei das DJane-Duo dann zerbrochen. „Meine Freundin wollte nicht mehr weitermachen. Auch wenn es sehr plötzlich kam, habe ich die Entscheidung akzeptiert“, so Neukirchner. Seitdem ist sie alleine unterwegs, habe noch einmal „einen großen Sprung nach vorne gemacht.“ Der Name 2elements ist allerdings geblieben.

Neben den Auftritten auf der ganzen Welt war Neukirchner unter anderem als DJane bei „Germany’s Next Topmodel“ zu sehen, legte beispielsweise bei der „Fashion Week“ in Berlin auf, zudem werde sie regelmäßig von großen Firmen gebucht.

In einer Männerdomäne durchgesetzt

Dabei laufe der Greizerin schon mal der ein oder andere Prominente über den Weg. „Das ist schon abgefahren, man sieht schon viele interessante Sachen. Natürlich bin ich da aber zu Stillschweigen verpflichtet“, sagt sie.

Ihr Aufstieg in der DJ-Branche sei nicht einfach gewesen, so Neukirchner. „Das Business ist eine Männerdomäne. Als Frau muss man sich den Respekt erarbeiten, es wird einem mehr auf die Finger geschaut. Und auch die sozialen Medien sind gnadenlos“, sagt sie.

Zudem wolle sie mit dem Vorurteil aufräumen, dass Partyexzesse in der DJ-Branche an der Tagesordnung seien. „Ich habe noch nie Drogen angerührt, trinke wenig Alkohol. Und das machen auch die meisten so, denn es ist viel Geschäftssinn notwendig. Man würde das auch gar nicht durchhalten, da man viel auf Reisen ist“, so Neukirchner.

Neukirchner übernachtet regelmäßig im alten Kinderzimmer

Trotz ihres internationalen Durchbruchs kehre sie immer wieder gerne nach Greiz zurück. „Ich hatte hier eine superschöne Kindheit, liebe die viele Natur in der Umgebung. Ich komme immer gerne wieder hierher, auch wenn es nicht mehr alle drei Wochen ist wie früher“, sagt sie.

So wolle sie auch in diesem Jahr, wenn sie beim Love Sea Festival, beim Sputnik Springbreak und eventuell beim SonneMondSterne-Festival auftrete, wieder in ihrem alten Kinderzimmer im Greizer Ortsteil Thalbach schlafen.

Dennoch sei es richtig gewesen, sich ins Unbekannte zu stürzen. „Ich bin heute nicht mehr so ängstlich wie früher, bin weltoffen geworden, habe andere Kulturen schätzen gelernt. Zudem ist es ein magisches Gefühl, Menschen mit deiner Musik zur Ekstase zu bringen“, sagt Neukirchner.