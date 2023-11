Der Mineraliensammler Jens Häusler vor einer seiner heimischen Vitirinen in Leipzig. In der Hand hält er einen Amethysten mit Metamorphosen aus Mildenau. Er ist der Organisator der 12. Mineralienbörse in der Greizer Vogtlandhalle.

In Greiz werden die Herzen von Steinesammlern höher schlagen

Greiz. Diese Veranstaltung wird Sammler und Fans von Mineralien nach Greiz pilgern lassen.

Steinesammler werden am Sonntag, 5. November, in der Greizer Vogtlandhalle voll auf ihre Kosten kommen. Denn von 10 bis 16 Uhr werden 25 Aussteller aus dem Vogtland und anderen Teilen Deutschlands ihre Schätze zur 12. Mineralienbörse präsentieren und zum Verkauf anbieten.

Organisator Jens Häusler aus Leipzig wird eigens für die Messe große Stücke aus seiner Sammlung präsentieren. „Ich habe mich auf das Sammeln von Amethysten aus dem Erzgebirge spezialisiert. Diese Edelsteine faszinieren mich einfach“, sagt Häusler. „Ganz neu in diesem Jahr ist ein Miniaturbergwerk mit fahrenden Zügen und Loren, schön dekoriert mit Mineralien.“ Das sei gerade für Kinder, die bis 16 Jahre freien Eintritt haben, ein Hingucker. „Für die kleinen aber auch großen Steinefans ist ein Mitmachangebot am Start. Mineralien können unter der Anleitung von „Toni Haus der Steine“ am Greifenbachstauweiher selbst geschliffen werden. Er wird zeigen, wie man eine schöne glänzende Oberfläche auf einem Mineral hinbekommt“, sagt Häusler.

Miniaturbergwerk, welches sich auf Knopfdruck in Bewegung setzt. Es wird zur 12. Mineralienbörse in der Greizer Vogtlandhalle zu sehen sein. Foto: Jens Häusler / Funke Mediengruppe Thüringen

Aus Greiz ist Ursula Brauer mit ihren schönsten Mineralien aus dem Steineladen in der Bruno-Bergner-Straße mit dabei. Der Thüringer Sammler Jochen Tohn bringt Mineralien aus Thüringen mit und Dominik Seidel hat Mineralien des Fichtelgebirges dabei.

„Gerade, wenn man nicht weiß, wohin mit den Kindern an einem verregneten Sonntag, der kann gern bei der Mineralienbörse vorbeischauen“, empfiehlt Jens Häusler. Denn beim Nachwuchs in den Vereinen sehe es zunehmend schlecht aus. Häusler selbst ist seit 25 Jahren bei den Mineralienfreunden Leipzig und sammelt mit großer Leidenschaft Mineralien. Aber das Sammeln sei schwierig, weil fast alle Fundstätten in Privatbesitz seien. Die Mineralienbörse sei daher eine gute Möglichkeit, um die eigene Sammlung weiter zu bestücken.