Kabarett will bei Zeulenroda die Lachmuskeln strapazieren

Wöhlsdorf/Bernsgrün Die beiden Kabarettisten vom Geraer Fettnäppchen kommen in die Region und haben es auf die Zwerchfelle der Besucher abgesehen.

Einen Abend mit den Kabarettisten des Geraer Fettnäppchen kann man im Januar gleich zweimal in der Region erleben.

Eva Maria Fastenau und Michael Seeboth sind wieder auf Tour unterwegs und haben es auf die Zwerchfelle friedliebender Bürger im Landkreis Greiz abgesehen. „Mit Witz, Charme, Satire und Selbstironie lassen sie kein Fettnäpfchen aus. So werden ganz banale Eheprobleme, Eifersucht und Nachbarschaftsstreit zur Staatsaffäre und natürlich bekommen auch aktuelle politische Missstände ihr Fett ab“, schreiben die Organisatoren.

Live zu erleben ist das Fettnäppchen am Sonntag, 14. Januar, in Wöhlsdorf im Gasthaus zum Löwen. Dort präsentiert man ab 19 Uhr das Stück „Die Kugel rollt weiter“. Karten dafür gibt es beim Schreibwarenladen am Markt in Auma oder direkt im Gasthaus.

Nur wenig später, am 26. Januar, sind die Kabarettisten dann im Gemeindesaal in Bernsgrün zu Gast und zeigen ab 19.30 Uhr das Stück „Eine Frau die schweigt, unterbricht man nicht“. Karten gibt es bei der Tankstelle in Pausa sowie bei Frau Scharf in Bernsgrün

Mehr Informationen und weitere Termine kann man unter der Tel. 03663/40 40 11 erfahren.