Tote Fische waren keine Gefahr für Eisvogel in Greiz

Die toten Fische im Greizer Parksee sind offenbar keine gefährliche Nahrung für den streng geschützten Eisvogel. Andreas Hader aus Reichenbach, der die Lokalredaktion über die Hunderte toten Weißfische im See informiert hatte, macht sich Sorgen, ob die Fische vergiftet wurden.

In einem solchen Fall wären sie zur Gefahr für den Eisvogel geworden. Fische in dieser Größe seien dessen Lebensgrundlage, so Hader. „Wir sind in der glücklichen Lage, diesen fliegenden Diamanten in unserem Park zu haben und es wäre ein Jammer, wenn er durch so etwas zu Schaden käme“, so der Reichenbacher, der den scheuen Vogel schon sehr lange beobachte.

Entwarnung vom Greizer Vogelexperten

Vogelexperte und und Naturschutzbeauftragter Hartmut Lange kann Entwarnung geben. An tote Fische würde der Eisvogel nur im äußersten Notfall gehen. Und jetzt habe er keine Not. Die Weiße Elster ist offen und auch die anderen Gewässer. Der Fischbesatz sei gut und genügend mittelgroße Fische bis zehn Zentimeter und anderes kleines Getier wären genug vorhanden, sagte Lange auf Nachfrage. „Tote Fische werden eher von Krähen, Kolkraben oder dem Fuchs gefressen“, so der Vogelexperte.

Die Fische im Parksee in Greiz waren offenbar erstickt. Schlammreste in den Kiemen wiesen darauf hin. „Inzwischen haben wir sie soweit wie es ging aus dem See geholt. Sie wurden ordnungsgemäß entsorgt. Aber ins Labor auf einen abstrakten Verdacht hin haben wir sie nicht geschickt“, sagte Michael Schau, Vorstandsvorsitzender des Greizer Fischereivereins Goldene Aue. Um Gift nachzuweisen, müsste man 500 bis 600 Euro in die Hand nehmen. Das sei einfach zu viel. „Man muss die Kirche im Dorf lassen.“

Erster Hinweis zur illegalen Entsorgung eingegangen

Wenn im See überall tote Fische auftauchen würden, dann sähe die Sache natürlich anders aus, betonte Schau. Für den Eisvogel sieht auch er keine Gefahr. Tote Fische kommen nur in den Schnabel in ganz harten Zeiten. „Jetzt haben wir keine harten Zeiten für den Eisvogel.“

Apropos harte Zeiten. Die könnten für den illegalen Entsorger kommen, so er entdeckt würde. Es gebe einen ersten Hinweis von einem Ehepaar, das beim Spazierengehen im Umkreis des Parksees ein leeres und möglicherweise abgefischtes Gewässer gesehen habe. Mehr wollte Vereinschef Schau nicht sagen, nur soviel: „Jetzt geht man der Sache nach.“