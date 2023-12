Kommt Tempo 30 in Gemeinde im Landkreis Greiz?

Langenwetzendorf Zur Sitzung des Langenwetzendorfer Gemeinderates preschte die Fraktion Bürgerbewegung vor: Sie will Tempo 30 an gefährlichen Stellen im Ort.

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Langenwetzendorf gab es nur wenig zu besprechen. Der Haushaltsplan, der Finanzplan und das Haushaltssicherungskonzept mussten auf die nächste Sitzung verschoben werden.

Einen Beratungspunkt hatte die Fraktion Bürgerbewegung eingebracht. Diesen aber verschob man gar ins neue Jahr. Aber warum eigentlich? Die Fraktion hatte beantragt, dass an verschiedenen Stellen in den Ortslagen der einzelnen Dörfer der Landgemeinde Tempo-30-Zonen eingerichtet werden sollten. Thomas Lauterlein von der Bürgerbewegung sieht allein an drei Stellen in Langenwetzendorf einen Bedarf an derartigen Zonen.

Er begründet den Vorstoß damit, dass die Bundesregierung ja ein entsprechendes Gesetz verabschieden wolle, um Fußgänger und Radfahrer besser zu schützen. Die Krux: Der Bundesrat hat das Gesetz vorerst blockiert und so bleiben die Regelungen zur Gefährdung des Fußgänger- und Radverkehrs erst einmal die alten. Dennoch sehen Lauterlein und seine Mitstreiter Handlungsbedarf. „Am Hirschbacher Weg entlang der Sportplätze, an der Straße vom alten Landambulatorium zur Bushaltestelle und an der Begegnungsstätte Langenwetzendorf, wo auch viel Lkw-Verkehr gefährlich durchbrettert, müssten wir dringend handeln“, meint Thomas Lauterlein. Erst vom Bürgermeister habe er erfahren, dass die bundesgesetzliche Regelung noch nicht greife.

Thomas Lauterlein vertritt die Bürgerbewegung im Gemeindrat Langenwetzendorf. Foto: Norman Börner

Nun hat man sich im Gemeinderat so geeinigt, dass die Ortsteile gebeten werden, eigene Vorschläge für Tempo 30-Zonen der Gemeindeverwaltung zuzuleiten. „Die Einwohner dort haben ein gutes Gespür dafür, wo derartige Zonen sinnvoll wären“, sagt Lauterlein. Per Mail sollen die Wünsche an die Verwaltung geschickt und dort gesammelt werden. Von dort gehen die gesichteten Vorschläge an die Verkehrsbehörde im Landratsamt Greiz. „Ob wir das dann genehmigt bekommen, steht aber leider völlig in den Sternen. Ich erinnere nur an die Ablehnung unserer Bitte nach Fußgängerüberwegen im Ort“, wünscht sich Thomas Lauterlein mehr Empathie der Verantwortungsträger in den übergeordneten Behörden für die Belange der kleinen Dörfer.