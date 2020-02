Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kulturweg verbindet Länder und Menschen

Greiz. Die Zeit der Vögte war für die Region prägend. Sie gaben dem Vogtland seinen Namen, einen großen Teil seiner Geschichte und seiner kulturellen Identität. Drei deutsche Bundesländer und ein Teil Tschechiens sind damit verbunden und das seit der offiziellen Einweihung im vergangenen Jahr nicht nur ideell sondern über den Kulturweg der Vögte auch touristisch.

Möglich wurde dies nur durch eine jahrelange, länder- und grenzüberschreitende Zusammenarbeit der unterschiedlichsten Partner – von Kommunen in Deutschland und Tschechien, über die Oelsnitzer Kultur GmbH bis hin zum Tourismusverband Vogtland, der unter der Dachmarke Vogtland diesen neuen touristischen Höhepunkt deutschlandweit vermarktet. Der Tourismusverband hat das Projekt schon lange begleitet und übernahm 2018 die Hauptarbeit. Ein weiterer wichtiger Partner ist die Euregio Egrensis, die die grenzübergreifende Zusammenarbeit und Verständigung fördern will.

Idee nahm in Greiz ihren Anfang

Hervorgegangen ist der Kulturweg aus der Arbeit des Vereins Dialog mit Böhmen um seinen Greizer Vorsitzenden Ulrich Jugel. Er ist innerhalb des Futurum Vogtlands auch heute noch maßgeblich in das Projekt involviert. Das Futurum ist Leadpartner des Projektes.

Der Kulturweg ist in eine Hauptroute über rund 213 Kilometer Länge und 14 Etappen zwischen rund einem und fast 200 Kilometer Länge unterteilt. Gemein haben sie, dass sie die touristischen Höhepunkte verbinden, um die Gäste auf die gemeinsame Kultur und die historische Bedeutung der Region aufmerksam zu machen.

Während die Hauptroute vor allem die Hauptorte des Vogtlandes miteinander verbindet (siehe Karte) sind die Etappen eher vertiefend gemeint, mit dem Ziel, diese Gebiete noch einmal im Detail für Touristen zu erschließen. Sie beginnen zumeist in einem der Orte entlang der Hauptroute führen aber darüber hinaus. So führt eine Etappe beispielsweise entlang der Saale in Schleiz, eine andere ist ein Stadtrundgang in Hof, die mit rund 192 Kilometer zweitlängste Etappe führt entlang der Spuren der Plauener Vögte im Egerland.

Schon wegen der unterschiedlichen Längen der verschiedenen Routen ist der Kulturweg mit seinen Etappen nicht auf eine Fortbewegungsart festgelegt. Theoretisch können die Strecken sowohl zu Fuß, als auch per Rad oder Auto in Angriff genommen werden.

Doch der Kulturweg der Vögte ist mehr als ein ausschließlich touristisches Angebot. Durch das mit Fördermitteln unterstützte Projekt entstand auch eine ausführliche historische Betrachtung der verbindenden Geschichte des Vogtlandes. Noch in diesem Jahr soll ein Buch über die Kulturlandschaft mit ihren Bauwerken erscheinen, das Christoph Fasbender vom Wissenschaftspartner TU Chemnitz mit seinem Team erstellt hat, auch Gästeführer wurden und werden geschult.

Dazu kommt der grenzübergreifende Vernetzungsgedanke, der beispielsweise Bürgermeister aus Thüringen, Sachsen, Bayern und dem vogtländischen Teil Tschechiens zusammenbrachte, um die zukünftige Zusammenarbeit zu sichern. Auch Ausstellungen entstanden durch diese Kooperationen und nicht zuletzt sind mit dem Gedanken der Völkerverständigung auch die Werbemittel wie der Imagefilm oder die Kulturweg-Broschüre zweisprachig angelegt.

Zudem konnten durch fast 1,8 Millionen Euro an Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung auch verschiedene Bauprojekte gestartet oder realisiert werden. Dazu zählte die Wiederherstellung der historischen Wegeverbindung zwischen dem Oberen Schloss und dem Greizer Park. Auf der Stammburg der Vögte, der Osterburg in Weida, ist die Schlosswache zur Tourist-Information der Stadt Weida umgebaut worden. Die auf der Burg Mylau wird derzeit fertig gestellt. Das sind nur einige Beispiele.