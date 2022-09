Kurtschauer Sportler feiern verspätet

Zum Jubiläum der Sportgemeinschaft in Kurtschau gratulierten auch der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos, links), Ortsteilbürgermeister André Wiemert (parteilos, Zweiter von rechts) und Landtagsmitglied Christian Tischner (CDU, rechts). Über freundliche Worte und nette Wünsche freuten sich SG-Vorstand André Hempel (Zweiter von links), Schatzmeisterin Juliane Sommerfeld und der stellvertretende Sportvorstand Jens Labuhn.

Kurtschau. Die SG Kurtschau wurde 1971 gegründet. Wegen Corona wurde die Jubiläumsfete jetzt nachgeholt.

Die Sportgemeinschaft Kurtschau hat vor wenigen Tagen ihr 50-jähriges Vereinsjubiläum gefeiert – eigentlich eher nachgefeiert. Die Sportgemeinschaft gründete sich nämlich bereits am 28. April 1971. „Somit hätten die Feierlichkeiten eigentlich im vergangenen Jahr stattgefunden. Allerdings musste der Termin aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden“, sagte der Vorsitzende des Vereines, André Hempel, zur „Nachhol-Fete“.

Etwa 120 Gäste, Mitglieder und Unterstützer der aktiven Sportgemeinschaft nahmen an der Jubiläumsfeier teil, darunter auch der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) und der lokale CDU-Landtagsabgeordnete Christian Tischner. Ebenso waren befreundete Vereine eingeladen und auch die Sponsoren des Vereines wollten sich die Jubiläumsfeierlichkeit nicht entgehen lassen.

Am Abend wurde den Gästen ein buntes Programm geboten, durch das der Vereinsvorstand um André Hempel und Juliane Sommerfeld sowie Moderatorin Sarah Wohlrab führten. Mehrere Gründungsmitglieder konnten sie begrüßen und diese wurden ebenso geehrt wie andere langjährige Vereinsmitglieder. Ihnen bescheinigte der Vorstand ausgezeichnete Leistungen und einen unermüdlichen Einsatz.

Weiterhin wurde im Rahmen eines spannenden Vortrages der Blick auf die vielfältige Vereinsgeschichte geworfen, welche mit Bildmaterial der vergangenen fünfzig Jahre bestens untermalt wurde.

Viele Blicke zog auch eine Ausstellung zum Jubiläum „50 Jahre Sportgemeinschaft Kurtschau“ auf sich. „Gezeigt wurden viele Fotos, Pokale und Urkunden aus den sportlichen Bereichen sowie zu mehreren Umbau- und Instandhaltungsmaßnahmen der Turnhalle und dem Sportplatz“, berichtet Vereinssprecher Marcus Fiebig. Zur guten Unterhaltung der Gäste hätten auch einige Ausschnitte aus dem Faschingsprogramm beigetragen, freute sich der Vereinssprecher.

Im Anschluss an den offiziellen Teil genossen die Gäste und Mitglieder des Vereines ein außerordentlich gutes Essen, welches durch die Vereinsfrauen zubereitet worden war. Tolle Musik steuerte an diesem Abend DJ Robby bei, der damit die Besucher in Scharen auf die Tanzfläche lockte.

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfern für diesen sehr schönen und gelungenen Abend“, zeigt sich Vereinschef André Hempel begeistert, was er mit den vielen ehrenamtlichen Vereinsbegeisterten auf die Beine stellen konnte.

Die SG Kurtschau besteht mit ihren 180 Mitgliedern aus fünf Abteilungen – nämlich Faustball, Gymnastik, Bogenschießen, IsiFit und dem Kindersport.