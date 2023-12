Kurz & knapp: die Nachrichten aus Greiz und Zeulenroda

Greiz/Zeulenroda-Triebes Ein Hof-Fest beim Keramikkünstler und Miniaturwelten für Modell-Fans: Die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda und der Umgebung.

Die Meldungen und Veranstaltungsankündigungen für Greiz, Zeulenroda-Triebes und die Region:

Hof-Fest bei Lasers in Obergeißendorf

Am dritten Adventswochenende öffnet der Hof der Familie Laser mit der keramischen Werkstatt in Obergeißendorf für ein Hof-Fest seine Türen. Jeweils von 11 bis 18 Uhr sind die Besucher am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember, willkommen. In der Scheunengalerie ist die Ausstellung „Kleinformat“ zu sehen, an der sich mehrere Künstler beteiligt haben: Tanja Pohl aus Greiz zeigt unter anderem Monotypien, es sind auch Unikat-Drucke auf Textilien zu sehen und zu erwerben. Michael Krause aus Greiz stellt seine Siebdrucke mit Greizer Motiven vor und Peter Zaumseil aus Elsterberg hat viele verschiedene Kleinformate gewählt, die seine vielfältigen Arbeitsweisen illustrieren sollen. Von Hans Joachim Hirsch aus Gera sind interessante Pigmentdrucke in der Ausstellung zu finden und feine grafische Radierungen zeigt Barbara Toch aus Gera, während Wolfgang Schwarzentrub farbintensive Arbeiten vorstellt. Auch Familie Laser beteiligt sich. Natürlich seien auch viele neue keramische Arbeiten in der Scheunengalerie zu finden.

Zwei Konzerte am Wochenende in der Kulturgarage in Greiz

Zwischen Rock, Folk, Pop und Punk bewegt sich das musikalische Wochenende in der Kulturgarage des Vereins Alte Papierfabrik in der Mylauer Straße in Greiz. Es nimmt am Freitagabend, 15. Dezember, mit dem Auftritt der Band 108 Fahrenheit rund um den Sänger Kai Niemann („Im Osten“) seinen Anfang. Ab 20 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit der Band, die sich in Greiz schon treue Fans erarbeitet hat. Am Samstag, 16. Dezember, ebenfalls ab 20 Uhr steigt dann das traditionelle Weihnachtskonzert der Greizer „Pinkrocker“ von FSP2. Als Verstärkung hat man sich die Band Colordrive eingeladen.

Weihnachtsoratorium am Sonntag in der Stadtkirche Greiz

Zur Aufführung des Weihnachtsoratoriums (1,4-6) von Johann Sebastian Bach unter der Leitung des Greizer Kantors Ralf Stiller und mit Vogtland-Philharmonie, Kantatenchor und Solisten wird am Sonntag, 17. Dezember, ab 17 Uhr in die Greizer Stadtkirche St. Marien eingeladen. Karten gibt es in der Buchhandlung Bücherwurm, in der Tourist-Information Greiz und im Kirchenbüro. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Die nächsten Sieger der Greizer Adventskalender-Aktion

Erneut hat der Lions-Club Greiz in seine Lostrommel gegriffen und für seine Adventskalender-Aktion die nächsten Sieger gezogen. Sie lauten: 000187 (Überraschung), 000694 (Büchergutschein), 000725 (Kajak-Gutschein) und 000920 (Gutschein für Männerladen Outfit).

Gemeinderat in Langenwetzendorf tagt

Am Montag, 18. Dezember, ab 19 Uhr tagen im Kulturhaus in Langenwetzendorf wieder die Mitglieder des Gemeinderates. Die Themen sind unter anderem der Haushalt für das Jahr 2023, die mittelfristige Finanzplanung und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

E-Scooter-Fahrerin in Hohenleuben positiv auf Drogen getestet

Bei einer 30-jährigen E-Scooter-Fahrerin stellten Polizisten bei einer Kontrolle in Hohenleuben am Mittwoch, 13. Dezember, gegen 12.30 Uhr fest, dass sie in der Karl-Marx-Straße ohne versichertes Fahrzeug unterwegs war. Außerdem habe ein Drogenvortest positiv auf Methamphetamin und Amphetamin reagiert. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Straßenverkehrsgesetz wurden eingeleitet.

63-Jähriger bedroht in Bad Köstritz Rettungskräfte und Polizisten

Weil aus einer Wohnung in der Heinrich-Schütz-Straße in Bad Köstritz Hilferufe gemeldet wurden, rückten Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr am Mittwoch, gegen 17.40 Uhr, dorthin aus. Weil sie dachten, dass der 63-jährige Wohnungsinhaber Hilfe benötige, gingen sie in die Wohnung. Dort schien sich der 63-Jährige laut Polizei „jedoch im Ausnahmezustand“ zu befinden und bedrohte die Einsatzkräfte, er habe versucht, sie anzugreifen und schließlich versucht, Gegenstände nach ihnen zu werfen. Daraufhin habe man ihn „zu Boden gebracht“. Auch danach habe er sich gegenüber den hinzugerufenen Polizisten weiter aggressiv verhalten, sich aber später beruhigt, sodass er in seiner Wohnung bleiben konnte. Es wurde niemand verletzt, gegen den 63-Jährigen werde nun aber ermittelt.

Weihnachtsmärchen in Reichenbach zu sehen

Am Sonntag, dem 17. Dezember, findet ab 17 Uhr die Premiere des diesjährigen Weihnachtsmärchens in Reichenbach statt. Die Amateurtheatergruppe des Neuberinhauses zeigt „Der Hirsch mit dem goldenen Geweih“ und entführt die Zuschauer in das Reich der Hexe Baba Jaga. Weitere Aufführungstermine sind der 20. Dezember um 11.30 Uhr und der 22. Dezember um 17 Uhr. Die drei Kinder- und Schülervorstellungen sind bis auf ein paar Restplätze ausverkauft. Tickets für „Der Hirsch mit dem goldenen Geweih“ sind in der Kulturinformation auf dem Markt dienstags bis donnerstags sowie freitags im Neuberinhaus und auf neuberinhaus.de erhältlich.

Börse für Miniaturwelt-Fans in Gera

Am Samstag, 16. Dezember, findet im Möbelhaus Rieger in Gera zwischen 10 und 14 Uhr die traditionelle Weihnachtsmodellauto- und Modelleisenbahnbörse statt. Kleine und große Fans der Miniaturwelt haben hier die Gelegenheit, im Angebot der 19 Händler aus fünf Bundesländern zu stöbern. Modelleisenbahnen, Wagen und Zubehör für die verschiedenen Spurweiten gibt es genauso wie Modellautos als Fertigmodelle oder Bausätze, Flugzeuge und Militärfahrzeuge.