Motocrossfahrer wollen nach Unfall flüchten und schlagen auf Zeugen ein

Zwei junge Motocorss-Fahrer wollten nach einem Unfall unerkannt flüchten. Ein Zeuge konnte der Polizei einen entscheidenden Tipp geben.

Am Freitagabend (23.09.2022) gegen 20 Uhr wurde die Greizer Polizei nach Mohlsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gerufen.

Zwei junge Männer wollten laut Polizei mit ihrer Motocross-Maschine der Marke Honda von der Goethestraße kommend in die Straße der Einheit einbiegen. Als das Krad an der Kreuzung halten musste, fuhr ein Pkw Fiat von hinten auf des völlig unbeleuchtete Motorrad auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Da dem Crossfahrer offenbar bewusst war, dass er ohne Zulassung, Versicherungsschutz und Führerschein unterwegs war, ließ er kurzerhand sein Motorrad an der Unfallstelle zurück und rannte zusammen mit seinem Sozius davon.

Ein Zeuge versuchte noch, den 19-jährigen Mann aufzuhalten. Der schlug dem Zeugen seinen Ellbogen ins Gesicht und riss sich los. Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, waren die beiden Crossfahrer spurlos verschwunden.

Jedoch kannte der 37-jährige Fiat-Fahrer die jungen Crossfahrer persönlich, sodass die Greizer Polizei nun zielgerichtet ermittelt. Es wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen des Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht eingeleitete. Das Crossmotorrad wurde beschlagnahmt.

