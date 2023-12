Nach 15 Stunden Flug: Partystimmung bei Weltmeisterin aus Zeulenroda

Zeulenroda Ultra-Läuferin Heike Bergmann ist Weltmeisterin im 24-Stunden-Lauf geworden. Was sie in Taiwan erlebte und wie die Heimat sie empfing.

Die Sonne strahlte vom blauen Himmel und nach einem kurzen Schreckmoment strahlte Heike Bergmann auch. Als sie auf ihre Terrasse trat, klang Tina Turners „Simply the Best“ aus den Boxen, und ein Dutzend Freunde hatte sich im Garten versammelt und jubelte der eben eingetroffenen Weltmeisterin im 24-Stunden-Lauf zu. In deutsche Fan-Devotionalien gehüllt, bejubelten die Freunde „ihre Heike“, am Nadelbaum im Garten prangte eine Deutschlandflagge mit dem Schriftzug „Weltmeister“. Es gab Sekt und Glühwein und jede Menge Hände hatte die Läuferin zu schütteln – diese Überraschung war gelungen.

Freunde und Bekannte starten kleine Willkommensparty in Zeulenroda

Von Freunden und Bekannten wurde die Weltmeisterin in Zeulenroda willkommen geheißen. Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

Soeben war Heike Bergmann mit ihrem Partner Christian Poppitz vom Flughafen Frankfurt nach Zeulenroda gefahren, zuvor lagen fünfzehneinhalb Stunden Flug aus Taipeh hinter der Sportlerin. „Wir hatten dort nur zweimal schlechtes Wetter in den zweieinhalb Wochen – zum Wettkampf und kurz vor dem Abflug“, lacht Christian Poppitz, der mit den Freunden der Sportlerin bezüglich der Party unter einer Decke steckte.

Heike Bergmann hatte derweil gut lachen und jede Menge zu erzählen. „Ich konnte dort die ganze Zeit kaum schlafen, was mir beim Lauf sehr entgegenkam, weil ich einfach nicht müde war. In der kühlen und dann auch regnerischen Nacht des Wettkampfes hat sich nachts das Feld ganz schön ausgedünnt“, berichtet sie und bekennt, mit einem Glas Sekt zur Begrüßung in der Heimat erstmals seit acht Wochen wieder Alkohol zu trinken. Und sie erzählt von einer anderen Welt da in Südostasien, wo sie alle Wege mit öffentlichen Verkehrsmittel zurückgelegt habe. Sie spricht von Parks mit Raucherkabinen, weil öffentliches Rauchen verboten ist, von artigem Schlangestehen, vollen, aber sehr sauberen U-Bahnen, in denen viele Menschen eine Infektionsschutzmaske trugen, und von einer sehr jungen Stadtgesellschaft. „Wir kamen uns vor wie Uhus“, lacht sie und merkt aber auch kritisch an, dass man eine erkleckliche Zahl gebrechlicher, alter Menschen in Rollstühlen wahrgenommen habe. Die Stadt sei sehr durchorganisiert, überall gäbe es Kameraüberwachung und kaum Kriminalität.

Statt einer Medaille gibt es für die Weltmeisterin aus Zeulenroda eine Holzplakette

Die Lauf-Enthusiastin Heike Bergmann aus Zeulenroda ist seit Mittwochmittag zurück in der Heimat. Zweieinhalb Wochen war sie in Taipeh, der Hauptstadt von Taiwan, und wurde dort Weltmeisterin im 24-Stunden-Lauf. Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

Für ihren Weltmeistertitel in ihrer Altersklasse gab übrigens keine Medaille, sondern aus Nachhaltigkeitsgründen nur eine Holzplakette zum Hinstellen. „Anfangs war ich ein bisschen enttäuscht, aber sowas kann man ja wirklich auch besser zu Hause präsentieren“, hat sie ihren Frieden mit dem Preis gemacht. Zu absolvieren waren die 24-Weltmeisterstunden von Taipeh

auf einer zwei Kilometer langen Rundstrecke „mit einer sehr hässlichen Wendestelle“, sagt die Sportlerin.

Erst habe es viel Wind gegeben, nachts kam der Regen dazu. „Das hat vielen den Stecker gezogen“, sagt die Senioren-Vizeweltmeisterin von Belfast 2018, die mit 213 Kilometern auch den deutschen Rekord (w55) im 24-Stunden-Lauf hält.

Diesmal, so verrät sie, wollte sie eigentlich den w60-Weltrekord von 216 Kilometern anpeilen und 195 Kilometer wären deutscher Rekord gewesen. „Am Ende bin ich mit 187 Kilometern rausgegangen. Bei dieser Witterung war einfach nicht mehr drin“, schätzt die Mitarbeiterin der örtlichen Job-Agentur ein. Während des Rennens, das in National-Laufkleidung zu absolvieren war, hat sie sich zweimal umgezogen, war dreimal kurz auf der Toilette und hat sich fast nur flüssig ernährt. „Anfangs habe ich nur getrunken und Elektrolyte aufgefüllt, später, so nach zwölf Stunden etwa, bin ich umgestiegen auf hochkalorische Nahrung und mal ein wenig Kartoffelbrei, der angeboten wurde. Am Ende habe ich dann nur mehr Tee getrunken. Es gab glücklicherweise tolle öffentliche Toiletten an der Strecke, die man aufsuchen konnte“, berichtet sie vom Wettkampf.

Ambitioniertes Trainingsprogramm mit 1600 Kilometern rund ums Waikiki absolviert

Zuvor habe sie in drei Monaten 1600 Kilometer Trainingsstrecke nach einem speziellen Plan trainiert – 110 bis 150 Kilometer in der Woche. „Darunter auch immer sehr lange Einheiten am Wochenende. Da habe ich mir zwei Kilometer rund um das Waikiki ausgemessen und bin da gerannt. Ich habe das Bad quasi gut bewacht“, lacht Heike Bergmann, die auch für die IWA/Pro Region Stadträtin in Zeulenroda ist.

Seit 26 Jahren sei sie auf dem „Lauf-Trip“, war früher auch sportlich, aber kein Sportschulkind. Im vergangenen Vierteljahrhundert betreibe sie das Laufen vor allem als Meditation und zur Stärkung des Immunsystems. „Ich bin eigentlich nie krank, habe nie wegen einer Krankheit mit dem Training pausiert und es ist schon ungewöhnlich, wie fit ich als 60-Jährige durchs Leben gehe“, plädiert die vom Empfang in der Heimat sehr überraschte Läuferin für Sport als Gesundheitsvorsorge.

Dass sie überhaupt zur WM fuhr, sei ein Zufall gewesen, berichtet Heike Bergmann. Eigentlich wollte sie mit ihrem Partner, mit dem sie seit 19 Jahren durchs Leben geht, die vergangenen Wochen im Oman mit dem Filmemacher Michael Rischer und dessen Frau unterwegs sein. Weil das aber zeitlich nicht passte, sei der WM-Aufruf gerade recht gekommen. „Da war die Entscheidung klar“, lächelt sie und schaut nach vorn: „Ich räume jetzt die Koffer aus und gehe heute Abend noch zum Ältestenrat und zum Stadtrat. Die Unterlagen habe ich schon im Hotel gelesen. Vielleicht schaffe ich es ja, heute auch noch bissel zu laufen. Und ab morgen früh bin ich wieder auf Arbeit.“