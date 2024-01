Neues Jahr startet in Reichenbach mit Comedy

Reichenbach Im Neuberinhaus will man das Jahr mit Lachen begrüßen und hat sich einen Thüringer eingeladen, der schon Olaf Schubert begeisterte.

Das Reichenbacher Neuberinhaus startet das neue Jahr mit Stand-Up-Comedy und Kabarett. Mit seinem Soloprogramm „Greiner für Alle“ kommt Jonas Greiner am Freitag, 5. Januar, ab 19.30 Uhr nach Reichenbach auf die Studiobühne.

Der Comedian und Kabarettist liefert einen Abend garantiert frei von Stress, Ärger, Streit, schreiben die Organisatoren und weiter: Der 25-Jährige erzählt so ziemlich alles, was um ihn herum passiert und nimmt es mit Humor. Den Zuschauer nimmt er mit auf eine Reise durch Deutschland und die Welt, durch das Hier und Jetzt und die Umstände unserer Zeit, in der sich sonst alle nur noch streiten. Mit „Greiner für Alle“ richtet sich der Künstler an jeden, der sich bei „Alle“ angesprochen fühlt. Es verspricht ein unterhaltsamer Abend mit einem der vielversprechendsten jungen Vertreter der deutschen Comedy- und Kabarettszene zu werden.

Olaf Schubert ernannte ihn zum Newcomer des Jahres

Jonas Greiner hat auch schon andere Kollegen überzeugt und wurde 2019 von Olaf Schubert als Newcomer des Jahres ausgezeichnet. In seinem zweiten Soloprogramm will er wieder mit seiner unverwechselbaren Art, spitze, ironische Gesellschaftskritik und lustige Alltagsgeschichten mit hochkarätigem und erfrischendem Humor kombinieren.

Tickets für „Greiner für Alle“ sind in der Kulturinformation auf dem Markt dienstags bis donnerstags sowie freitags im Neuberinhaus erhältlich. Ebenfalls ist das Programm Teil des neuen Lach-Abos des Hauses. Das flexible Abo ist ausschließlich im Vorverkauf erhältlich und kann mit verschiedenen Comedy- und Kabarett-Angeboten des Neuberinhauses kombiniert werden.