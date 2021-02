Parkplatz vergessen: Polizisten helfen Mann in Greiz bei der Suche nach seinem Auto

Greiz. Als Helfer in der Not zeigten sich Polizisten in Greiz.

Als Helfer in der Not haben sich am Mittwoch Polizeibeamte in Greiz erwiesen. Am frühen Abend halfen sie einem 65-Jährigen, der sein Auto in Greiz geparkt hatte, es später aber nicht mehr wiederfand. Nachdem der Rentner schon eine Weile nach seinem Auto gesucht hatte, bat er die Beamten um Unterstützung. Sie konnten das Fahrzeug schließlich verschlossen und unbeschädigt im Stadtgebiet auffinden.

Glücklicherweise war das Auto nicht gestohlen worden. Der Rentner hatte einfach nur vergessen, wo er es abgestellt hatte, schreibt die Polizei.

